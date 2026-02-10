Новини
Давид Пастор остава в ареста, грози го присъда

10 Февруари, 2026 14:33

Футболистът на ЦСКА беше задържан за шофиране в нетрезво състояние

Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Бразилският футболист Давид Пастор, който е част от състава на ЦСКА, попадна в полезрението на органите на реда след като бе заловен да управлява автомобил под въздействието на алкохол. На 9 февруари тази година, по информация на Софийската районна прокуратура, той е бил спрян от полицията на ул. „Проф. Кирил Попов“, докато шофирал луксозен „Мерцедес“. Проверката с дрегер е отчела внушителните 2,32 промила алкохол в кръвта му – стойност, която далеч надхвърля допустимите граници.

Въпреки настояването на униформените, футболистът е отказал да даде кръвна проба за допълнителен анализ в болнично заведение.

Разследващите разкриват още, че преди да бъде спрян, Пастор е причинил леко пътнотранспортно произшествие и е преминал на червен сигнал на няколко светофара, с което е застрашил сигурността на останалите участници в движението.

След задържането му е образувано досъдебно производство за престъпление, което може да доведе до ефективна присъда „лишаване от свобода“.

С постановление на наблюдаващия прокурор, бразилският спортист е задържан за срок до 72 часа, докато тече разследването по случая. Очаква се в следващите дни прокуратурата да излезе с повече подробности относно развитието на делото.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Прокуратурата

    0 2 Отговор
    се престарава. Престъплението не е от вида на тежките.

    14:44 10.02.2026

