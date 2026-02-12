Новини
Спорт »
Бойни спортове »
Антъни Джошуа си татуира имената на загиналите си приятели

Антъни Джошуа си татуира имената на загиналите си приятели

12 Февруари, 2026 18:30 583 0

  • антъни джошуа-
  • бокс-
  • спорт-
  • сина гами

36-годишният боксьор си е направил татуировки с имената им на ръката си в лондонско студио, като по този начин Джошуа им отдава своята почит и демонстрира, че никога няма да ги забрави

Антъни Джошуа си татуира имената на загиналите си приятели - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Антъни Джошуа отдаде почит на двамата си близки приятели, загинали в автомобилна катастрофа в Нигерия, като си татуира имената им на дясната си ръка.

Сина Гами и Латиф „Латц“ Айоделе загинаха, след като колата, в която пътуваха, удари камион на път близо до Лагос през декември.

Боксьорът в тежка категория, който също беше в превозното средство при катастрофата, беше откаран в болница. За щастие той не беше пострадал сериозно и се върна в Обединеното кралство, където присъства на погребенията на треньора си по силова и кондиционна подготовка Гами и Айоделе, един от неговите лични треньори.

36-годишният боксьор си е направил татуировки с имената им на ръката си в лондонско студио, като по този начин Джошуа им отдава своята почит и демонстрира, че никога няма да ги забрави.

Джошуа, който вече има татуировка, изобразяваща очертанията на Африка на десния си бицепс, сега сложи и имената LATZ и SINA, които са изписани отдолу под континента.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове