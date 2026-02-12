Антъни Джошуа си татуира имената на загиналите си приятели

Антъни Джошуа отдаде почит на двамата си близки приятели, загинали в автомобилна катастрофа в Нигерия, като си татуира имената им на дясната си ръка.

Сина Гами и Латиф „Латц“ Айоделе загинаха, след като колата, в която пътуваха, удари камион на път близо до Лагос през декември.

Боксьорът в тежка категория, който също беше в превозното средство при катастрофата, беше откаран в болница. За щастие той не беше пострадал сериозно и се върна в Обединеното кралство, където присъства на погребенията на треньора си по силова и кондиционна подготовка Гами и Айоделе, един от неговите лични треньори.

36-годишният боксьор си е направил татуировки с имената им на ръката си в лондонско студио, като по този начин Джошуа им отдава своята почит и демонстрира, че никога няма да ги забрави.

Джошуа, който вече има татуировка, изобразяваща очертанията на Африка на десния си бицепс, сега сложи и имената LATZ и SINA, които са изписани отдолу под континента.

Anthony Joshua gets touching tattoo tribute to his two close friends killed in Nigeria car crash https://t.co/bavXIvlSOC — Daily Mail Sport (@MailSport) February 12, 2026