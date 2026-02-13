Сребро за България на Европейското по спортна стрелба в Бургас

Виктор Бонев, Дамян Илиев и Петър Иванов спечелиха сребърен медал на трио при младежите до 21 години от Европейското първенство по спортна стрелба за младежи, юноши и девойки в Бургас.

Българите завършиха първи на квалификацията, след което на четвъртфинала бяха трети, за да се класират за полуфинала на най-добрите четири отбора. Нашите стигнаха драматично до мача за златото с последен изстрел на Дамян Илиев.

В срещата за титлата те отстъпиха на Полша с 9:17. Трети се наредиха индивидуалните неутрални атлети.

„Чудесно е да спечелим медал вкъщи. Искаше ми се да е едно място по-напред, но и среброто е медал. Показваме, че българите можем и ще продължаваме да го правим. Всеки старт, независимо успешен или не, дава предимство за следващия. Не усетих по-голямо напрежение заради това, че съм в България. Състезанието е организирано перфектно“, каза Дамян – европейски шампион в долната възрастова група от миналогодишния шампионат в Талин.

„Доволен съм, но можеше да се преборим и за златото. Малко не ни достигна. Този медал е крачка напред към по-високи върхове. И се надявам да продължаваме по същия начин да радваме българите. Всичко тук е уникално. Благодарим на стрелковия съюз и госпожа Лечева за перфектните условия“, заяви Петър, който има бронз от европейско отборно при юношите.

„Страхотно беше. За пръв път печелим медал в тази дисциплина. Радвам се, че стигнахме до това място, но можеше и по-добре. Разбихме преградата. Все бяхме на четвърто място на триото, но най-накрая прескочихме и продължаваме напред. Организацията е страхотна. Даже на техническата конференция предложиха европейските през следващите три години да са все в Бургас, защото условията са невероятни“, допълни Виктор, които също има европейски бронз при юношите.

През първата част на Европейското първенство, в която се състезаваха юношите и девойките до 16 и до 18 години България спечели 5 медала – титла отборно при юношите до 16 години, сребро на пушка индивидуално при девойките до 18 г. и микс дуетът и два бронза на трио при юношите и девойките до 16 години.

Шампионатът на Стария континент се организира от Българския стрелкови съюз и Европейската конфедерация по стрелба. България приема Европейско първенство по спортна стрелба за първи път от 30 години. Страната ни е била домакин на Европейско първенство по спортна стрелба четири пъти – през 1975, 1985, 1992, като последното досега се провежда в София през 1996 година.