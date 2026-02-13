Ребека Паслер отново на олимпийската сцена след отменена санкция за допинг

Италианската биатлонистка Ребека Паслер получи зелена светлина за участие на Олимпийските игри в Милано Кортина 2026, след като наложеното ѝ наказание за употреба на забранено вещество бе анулирано. Решението бе обявено официално от Италианската федерация по зимни спортове, която потвърди, че Паслер ще се присъедини към националния отбор още от началото на следващата седмица.

Сагата около Паслер започна през януари, когато тя даде положителна проба за летрозол – медикамент, използван основно при лечение на рак, но забранен в спорта заради възможността да влияе на хормоналния баланс.

Италианската антидопингова агенция първоначално наложи санкция на спортистката, но след намесата на Спортния арбитражен съд (CAS) в Милано, делото бе върнато за ново разглеждане. Апелативният съд към националния антидопингов орган (NADO) прецени, че Паслер е представила достатъчно убедителни доказателства за невинността си, като подчерта, че става дума за неволно замърсяване, а не за умишлено нарушение. Така, след месеци на несигурност и напрежение, младата биатлонистка получи възможност да се завърне към любимия си спорт.

"Винаги съм вярвала в справедливостта и в собствената си почтеност. Изключително съм благодарна на адвокатите, които неотлъчно ме подкрепяха, на федерацията, на семейството и приятелите ми. Сега мога да се концентрирам изцяло върху подготовката си за биатлона и да дам най-доброто от себе си за Италия," сподели развълнуваната Паслер след новината.

Очаква се треньорският щаб да вземе решение дали да включи Паслер в състава за олимпийската щафета още в сряда.