Ал Насър триумфира в Туркменистан без Кристиано Роналдо – трети пореден мач без мегазвездата

В отсъствието на своя най-ярък ас Кристиано Роналдо, Ал Насър постигна минимална, но изключително важна победа с 1:0 като гост на Аркадаг в Туркменистан. Срещата бе първа от осминафиналната фаза на второто ниво на Азиатската шампионска лига и донесе ценен аванс на саудитския гранд преди реванша.

Героят на вечерта се оказа Абдула Ал Хамдан, който в 19-ата минута намери път към мрежата на домакините и донесе така необходимото спокойствие на своя тим.

Въпреки отсъствието на португалската суперзвезда, футболистите на Ал Насър демонстрираха характер и дисциплина, като удържаха преднината си до последния съдийски сигнал.

Това бе трети пореден двубой, в който Роналдо не попадна в групата на отбора.

Реваншът между Ал Насър и Аркадаг ще се изиграе на 18 февруари в Рияд, където се очаква домакините да се възползват от предимството си и да затвърдят пътя си към следващата фаза на турнира.