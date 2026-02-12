Новини
Патрик-Габриел Галчев поема към ново предизвикателство в Босна под ръководството на бивш наставник на Левски

12 Февруари, 2026 10:11 451 0

Бранителят ще играе в Жеалезничар (Сараево)

Патрик-Габриел Галчев поема към ново предизвикателство в Босна под ръководството на бивш наставник на Левски - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Бившият защитник на Левски Патрик-Габриел Галчев ще продължи професионалния си път в Босна и Херцеговина, където ще облече екипа на местния гранд Жеалезничар (Сараево). Официалното му представяне като част от състава на столичния клуб се очаква да се състои още днес, с което 24-годишният десен бек ще започне нова страница в своята кариера.

Любопитен детайл е, че начело на Жеалезничар стои добре познатото име на Славиша Стоянович – наставник, който два пъти е водил "сините" от София и отлично познава качествата на Галчев. Именно под негово ръководство младият българин ще има възможност да се докаже на нова сцена и да затвърди реномето си на стабилен защитник.

Галчев напусна Левски в началото на февруари след взаимно съгласие между двете страни. През изминалия сезон, както и в началото на настоящия, той бе преотстъпен на Локомотив (София), където записа 17 двубоя и реализира 2 попадения.

Със "синия" екип бранителят има впечатляващите 99 мача и 2 гола, а опитът му се допълва и от 6 участия с националната фланелка на България.


