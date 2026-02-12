България с единствена представителка на Зимните олимпийски игри в Италия днес

Днес вниманието на спортните фенове у нас е насочено към Милано и Кортина д'Ампецо, където се провеждат Зимните олимпийски игри. Единствената българска състезателка, която ще защитава националната чест в днешния ден, е Калина Недялкова. Тя ще се включи в надпреварата по ски бягане на 10 километра при жените – дисциплина, която обещава динамика и силни емоции.

Стартът на състезанието е насрочен за 13:55 часа българско време, а Калина ще застане на стартовата линия с номер 83. Очаква се тя да потегли по трасето в Тезеро около 14:31 часа.

Младата ни надежда, която е на 24 години, вече има зад гърба си участие в спринта в класически стил, където във вторник се класира на 75-о място.

Вечерта също ще донесе вълнения за българските почитатели на зимните спортове. След 21:00 часа Владимир Зографски ще направи първата си официална тренировка на голямата шанца в Предацо, подготвяйки се за предстоящите скокове.