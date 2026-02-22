Новини
Шведска състезателка спечели олимпийската титла на 50 км ски бягане
  Тема: Зимни олимпийски игри

Шведска състезателка спечели олимпийската титла на 50 км ски бягане

22 Февруари, 2026 14:49 922 7

Това е своеобразен връх за шведката, тъй като до момента тя спечели три сребърни медала

Шведска състезателка спечели олимпийската титла на 50 км ски бягане - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шведката Еба Андерсон спечели олимпийската титла на 50 км ски бягане в класически стил на Игрите в Милано-Кортина. Маратонът от 50 км за жени се провежда за първи път на Олимпийски игри, като дисциплината замени критикуваното бягане на 30 км. В по-кратката дисциплина доминираха норвежките в последните Олимпиади с победи на легендите Марит Бьорген (2014 и 2018), както и на Терезе Йохауг (2022), предаде БТА.

Еба Андерсон финишира първа с време от 2:16.28.2 часа, като тя постигна своеобразен връх, тъй като до момента спечели три сребърни медала на състезанията в Тезеро - в индивидуалния старт, в скиатлона и в щафетата. Това бе първо злато на Олимпийски игри за шведката. Андерсон е и шесткратна световна шампионка индивидуално и в щафетата от 2019 година насам.

Норвежката Хайди Венг спечели сребърен медал с изоставане от 2:15.3 минути зад шампионката. Тя има злато с щафетата на Олимпийските игри, както и бронзов медал в скиатлона.

Във финален спринт трета с бронза завърши швейцарката Надя Келин, която изпревари Кристин Фоснес от Норвегия и славната американка Джеси Дигинс, за която това бе последно състезание в кариерата. Надя Келин има сребърен медал с тима на Швейцария в отборния спринт на Олимпийските игри в Милано-Кортина.

Еба Андерсон водеше след първия километър, като близо до нея пв началото бяха Хайди Венг от Норвегия, австрийката Тереза Щадлобер и американката Джеси Дигинс.

След десетия километър Венг излезе начело, като заедно с Андерсон направиха разлика пред преследвачките си. Двете редуваха водачеството си с по-често лидерство на Андерсон, като поведоха с повече от 45 секунди пред останалите. Щадлобер преследваше лидерките, но Джеси Дигинс загуби позиции, а четвърта излезе финландката Керту Нисканен.

Към средата на дистанцията повечето състезателки смениха ските си и се подкрепиха. Андерсон и Венг отново бяха далеч напред, като Терез Щадлобер бе вече на близо минута и половина назад, а след 30-ия километър трета излезе американката Джеси Дигинс.

След 32-рия километър Еба Андерсон атакува и бързо направи 20 секунди преднина пред норвежката, което бе сериозна заявка за титлата, в случай, че не е застигната от сериозна криза до края. Тя увеличи аванса до над минути след 40 км и завърши с над 2 минути преднина на финала.

ски-бягане на 50 км, класически стил, жени:

1. Еба Андерсон (Швеция) - 2:16.28.2 часа

2. Хайди Венг (Норвегия) - на 2:15.3 минути

3. Надя Келин (Швейцария) - на 6:41.5 минути


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 3 Красавец

    3 0 Отговор
    И як

    14:54 22.02.2026

  • 7 БРАВО

    3 0 Отговор
    ТО победителя и при мъжете е с минута по-слано...
    Поздравления за мацето

    17:17 22.02.2026

