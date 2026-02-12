Новини
Спорт »
Тенис »
Тейлър Фриц и Себастиан Корда оформиха интригуващ четвъртфинален сблъсък в Далас

Тейлър Фриц и Себастиан Корда оформиха интригуващ четвъртфинален сблъсък в Далас

12 Февруари, 2026 12:43 448 1

  • тейлър фриц -
  • себастиан корда-
  • турнир-
  • далас-
  • сащ

Фриц наложи волята си с резултат 6:3, 6:4 срещу Накашима

Тейлър Фриц и Себастиан Корда оформиха интригуващ четвъртфинален сблъсък в Далас - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Тейлър Фриц и Себастиан Корда си осигуриха място сред най-добрите осем на престижния турнир на твърди кортове в Далас, САЩ. Двамата ще премерят сили в директен дуел за полуфиналите, който обещава истинско зрелище за феновете на спорта.

Поставеният под номер едно в схемата Фриц, който заема седмата позиция в световната ранглиста, демонстрира класата си срещу сънародника си Брендън Накашима. В двубой, продължил едва 69 минути, Фриц наложи волята си с резултат 6:3, 6:4, като по този начин записа пета победа от общо седем срещи срещу Накашима на професионално ниво.

Амбициозният Себастиан Корда впечатли с категоричен успех над Франсис Тиафо. Корда се наложи с 7:5, 6:1, като приключи мача само за 68 минути и изравни баланса си срещу Тиафо на четири победи от осем изиграни срещи.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Щерев

    1 0 Отговор
    А гришката къде е ,на трибуните или в леглото на мексиканското джипси,тъй се става шампион.

    12:45 12.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове