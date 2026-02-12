Тейлър Фриц и Себастиан Корда оформиха интригуващ четвъртфинален сблъсък в Далас

Тейлър Фриц и Себастиан Корда си осигуриха място сред най-добрите осем на престижния турнир на твърди кортове в Далас, САЩ. Двамата ще премерят сили в директен дуел за полуфиналите, който обещава истинско зрелище за феновете на спорта.

Поставеният под номер едно в схемата Фриц, който заема седмата позиция в световната ранглиста, демонстрира класата си срещу сънародника си Брендън Накашима. В двубой, продължил едва 69 минути, Фриц наложи волята си с резултат 6:3, 6:4, като по този начин записа пета победа от общо седем срещи срещу Накашима на професионално ниво.

Амбициозният Себастиан Корда впечатли с категоричен успех над Франсис Тиафо. Корда се наложи с 7:5, 6:1, като приключи мача само за 68 минути и изравни баланса си срещу Тиафо на четири победи от осем изиграни срещи.