Тайсън Фюри се завръща на ринга в грандиозен сблъсък с руския гигант Арсламбек Махмудов

След месеци на спекулации и очакване, светът на бокса отново е на нокти – Тайсън Фюри, легендарният британски шампион в тежка категория, официално потвърди своето завръщане. На 11 април арената на „Тотнъм Хотспър Стейдиъм“ в Лондон ще се превърне в сцена на епичен двубой, където Фюри ще премери сили с внушителния руски боксьор Арсламбек Махмудов.

Фюри, който наскоро навърши 37 години, се оттегли от професионалния бокс след драматичната си загуба от Олександър Усик през декември 2024 г. Сега обаче „Циганският крал“ е по-мотивиран от всякога да докаже, че все още е сред най-добрите в света. „Сърцето ми винаги е било в бокса. Време е да напомня на всички кой е истинският ас на ринга!“, заяви Фюри пред BBC, изпълнен с ентусиазъм и увереност.

Съперникът на Фюри – Арсламбек Махмудов, е истински исполин в тежката категория. 36-годишният северноосетинец, висок цели 197 см, е известен със своята мощ и агресивен стил. В професионалната си кариера Махмудов има впечатляващ актив: 21 победи, от които 19 с нокаут, и само две загуби – от Агит Кабайел и Гуидо Виянело. Роденият в Моздок боксьор е решен да докаже, че може да се изправи срещу най-големите имена в спорта.

Промоутърът на Фюри, Франк Уорън, разкри пред Sky Sports, че британецът се подготвя усилено в Тайланд и е в отлична форма. „Тайсън е мотивиран, тренира неуморно и е готов да се върне на върха. Очаква ни истински спектакъл!“, категоричен е Уорън.

Балансът на Фюри в професионалния бокс е впечатляващ – 34 победи (24 с нокаут), две загуби и едно равенство от общо 37 срещи. Сблъсъкът с Махмудов обещава да бъде един от най-очакваните мачове на годината, който ще разтърси света на бокса и ще даде отговор на въпроса – кой ще излезе победител от тази битка на титаните?