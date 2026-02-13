Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Футболист на ЦСКА: Искам да играя за националния отбор!

Футболист на ЦСКА: Искам да играя за националния отбор!

13 Февруари, 2026 17:30

За всеки един футболист е привилегия да играе за националния отбор

Футболист на ЦСКА: Искам да играя за националния отбор! - 1
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Халф-бекът на ЦСКА Андрей Йорданов иска да направи своя дебют за националния тим на България. Той вече е бил викан, бил е на лагери, но все още не е играл за родината.

"За всеки един футболист е привилегия да играе за националния отбор. Със сигурност искам да играя и да направя дебют. Каквото зависи от мен - тренирам, раздвам се... Искам със сигурност да играя за националния отбор", заяви Йорданов пред Gong.bg.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Не е трудно.Плащаш - играеш.Мениджърите са за това ,да те уреждат

    17:45 13.02.2026

