Футболист на ЦСКА: Искам да играя за националния отбор!

Халф-бекът на ЦСКА Андрей Йорданов иска да направи своя дебют за националния тим на България. Той вече е бил викан, бил е на лагери, но все още не е играл за родината.

"За всеки един футболист е привилегия да играе за националния отбор. Със сигурност искам да играя и да направя дебют. Каквото зависи от мен - тренирам, раздвам се... Искам със сигурност да играя за националния отбор", заяви Йорданов пред Gong.bg.