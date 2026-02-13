Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Оливер Солберг триумфира в откриващия етап на Рали Швеция и оглави класирането

13 Февруари, 2026 13:46 491 1

Той изпревари своите съотборници от Toyota

Оливер Солберг триумфира в откриващия етап на Рали Швеция и оглави класирането - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Шведският ас Оливер Солберг даде силен старт на домашното си участие в Рали Швеция, като поведе колоната след първия ден от втория кръг на Световния рали шампионат. Младият пилот на Toyota демонстрира впечатляваща скорост по заснежените трасета около Умеа, където спечели пролога и си осигури лидерската позиция.

Той изпревари своите съотборници от Toyota – уелсеца Елфин Еванс, японския талант Такамото Кацута и финландския младок Сами Паяри, които заемат следващите места в подреждането. В челната шестица се наредиха и представителите на Hyundai – белгиецът Тиери Нювил, французинът Адриен Фурмо и финландецът Есапека Лапи, които ще се опитат да наваксат изоставането си в следващите етапи.

Временно класиране след първия ден:

1. Оливер Солберг (Швеция, Toyota) – 5:53.1 мин.

2. Елфин Еванс (Уелс, Toyota) – +3.8 сек.

3. Такамото Кацута (Япония, Toyota) – +4.4 сек.

4. Сами Паяри (Финландия, Toyota) – +5.6 сек.

5. Тиери Нювил (Белгия, Hyundai) – +6.7 сек.


    За рали Швеция, специално намират селски пътища в гората, за да карат на сняг, докато в бг, по-голямата част от пътната инфраструктура на АПИ спокойно може да се ползва за тази цел, всяка зима, по няколко пъти.

    14:25 13.02.2026

