Полк. Димитър Недялков: За България съществува степен на опасност, тъй като Иран има ракети

"За България съществува степен на опасност, тъй като Иран има ракети, които биха могли да достигнат нашата територия. Българската територия не е съвсем защитена, въпреки гръцката помощ". Това посочи полк. о. р. Димитър Недялков пред bTV.

"Нещата свършват само с изтребителите F-16. Говорим и за радарите, които се забавиха, и земните ПВО, които също се забавиха. Вземането на адекватни решения трябва да премине през парламента, така че в голяма степен зависи от нашите политици. Състоянието, в което се намираме, също зависи от политиците, отговори той колко още България ще разчита на военна помощ, след като по-рано днес стана ясно, че сме поискали помощ от Гърция, която ще ни прати системи за противовъздушна отбрана и два изтребителя F-16.

Това е нормална процедура, а сме стигнали до там, защото пропуснахме много години в грешни решения и действия, които забавиха развитието на българската войска, включително и на ВВС, които в дадени ситуации трябва да реагират и да пазят българската територия", обясни той за гръцката помощ.

"Още от миналата година България вече има два изтребителя F-16, но сега се оказва, че ще разчитаме на бойни дежурства на южните ни съседи със същите самолети.

Не е от днес за утре - идват самолетите и почват да летят той", обясни защо не говорим за ползването на българските самолети. Първо пилотите трябва да преминат допълнителна подготовка, която да удостовери, че те могат да ги управляват и да изпълняват задачи.

Полковникът от резерва прогнозира, че ни чакат още "тежки времена". И посочи, че по данни на ООН в света сега има 40-50 конфликта, както и че това е пик на напрежението от Втората световна война насам.

"В момента светът може да се унищожи стотици пъти с оръжията, с които разполага, и не само с ядрените такива. Може би политиците трябва да се замислят повече за мира не само като понятие, а като състояние на света", коментира полк. Недялков.

"Русия печели от войната в Близкия изток, защото цената на петрола расте - посочи той. - Така за нея би било по-лесно да приключи успешно войната в Украйна".