Новини
България »
София »
Полк. Димитър Недялков: За България съществува степен на опасност, тъй като Иран има ракети

Полк. Димитър Недялков: За България съществува степен на опасност, тъй като Иран има ракети

6 Март, 2026 18:27 382 8

  • полк. димитър недялков-
  • българия-
  • иран-
  • ракети

Говорим и за радарите, които се забавиха, и земните ПВО, които също се забавиха

Полк. Димитър Недялков: За България съществува степен на опасност, тъй като Иран има ракети - 1
Снимка: БНР
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"За България съществува степен на опасност, тъй като Иран има ракети, които биха могли да достигнат нашата територия. Българската територия не е съвсем защитена, въпреки гръцката помощ". Това посочи полк. о. р. Димитър Недялков пред bTV.

"Нещата свършват само с изтребителите F-16. Говорим и за радарите, които се забавиха, и земните ПВО, които също се забавиха. Вземането на адекватни решения трябва да премине през парламента, така че в голяма степен зависи от нашите политици. Състоянието, в което се намираме, също зависи от политиците, отговори той колко още България ще разчита на военна помощ, след като по-рано днес стана ясно, че сме поискали помощ от Гърция, която ще ни прати системи за противовъздушна отбрана и два изтребителя F-16.

Това е нормална процедура, а сме стигнали до там, защото пропуснахме много години в грешни решения и действия, които забавиха развитието на българската войска, включително и на ВВС, които в дадени ситуации трябва да реагират и да пазят българската територия", обясни той за гръцката помощ.

"Още от миналата година България вече има два изтребителя F-16, но сега се оказва, че ще разчитаме на бойни дежурства на южните ни съседи със същите самолети.

Не е от днес за утре - идват самолетите и почват да летят той", обясни защо не говорим за ползването на българските самолети. Първо пилотите трябва да преминат допълнителна подготовка, която да удостовери, че те могат да ги управляват и да изпълняват задачи.

Полковникът от резерва прогнозира, че ни чакат още "тежки времена". И посочи, че по данни на ООН в света сега има 40-50 конфликта, както и че това е пик на напрежението от Втората световна война насам.

"В момента светът може да се унищожи стотици пъти с оръжията, с които разполага, и не само с ядрените такива. Може би политиците трябва да се замислят повече за мира не само като понятие, а като състояние на света", коментира полк. Недялков.

"Русия печели от войната в Близкия изток, защото цената на петрола расте - посочи той. - Така за нея би било по-лесно да приключи успешно войната в Украйна".


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лилава Жена

    0 2 Отговор
    България е Клозет а населението и е Бъгаво останаха само Ком анчи Хайдути Цигани Лумпени Чорапи и развратни и перверзни българки навсякъде в държавата който обичат да ядат джендъри от всякаква възраст
    Атина ми отне Атина ми Даде Атина отново ще ми влезне под кожата след 5 или 6 месеца ще бъда Отново тяхната Гинека Карагьозка Пута Завинаги и ще ми направят операция на члена в хирургията на Атина ще бъда Гинека с женско между краката си и ще се смея от Атина много ако Иран избомби България ще умра от КЕФ и ще величая САЩ още 7 години напред

    18:29 06.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    0 1 Отговор
    18 30 часа протест пред Министерството на войната.

    18:29 06.03.2026

  • 3 Пич

    3 0 Отговор
    Изкукалият старчок от ГЕРБ в правителството на ПП прави всичко възможно, щото България да пострада !!!

    18:30 06.03.2026

  • 4 Цвете

    1 0 Отговор
    Г- ПОЛКОВНИК ,МОЛЯ ДА НЕ ВСЯВАТЕ ПАНИКА СРЕД НАСЕЛЕНИЕТО НИ. НАЛИ СМЕ В НАТО. ПРЕДИ НАС СА ТУРЦИЯ И ГЪРЦИЯ. ТЕ СА ВЗЕЛИ СВОЕВРЕМЕННО ДОСТА СЕРИОЗНИ МЕРКИ. 🇧🇬

    18:31 06.03.2026

  • 5 Лилава Жена

    0 0 Отговор
    Когато не отговаряш на представите за момче или мъж ставаш обект на всякакви стереотипи и клишета но продължаваш да си живееш в безвремието по изгода

    18:32 06.03.2026

  • 6 Прасе от Белене

    0 0 Отговор
    Лъжеш, Некролога каза че няма никаква опасност

    18:33 06.03.2026

  • 7 Сделано в СССР

    0 0 Отговор
    Тоя е тъn като всеки фатмак от СОЦ-а, клел се първо във вярност на СССР, после на БКП и накрая е Родината .
    Турция ще гледа как ракетата минава през цялата и територия и ще знае, че е предназначена за бай Ганя .

    18:36 06.03.2026

  • 8 Дориана

    0 1 Отговор
    Много ясно, на война като на война. Борисов и компания от алчност за власт вкараха България в НАТО , който е военен съюз.

    18:37 06.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове