Мат Уестън донесе олимпийско злато за Великобритания в скелетона

Британецът Мат Уестън оправда очакванията и спечели титлата в олимпийското състезание по скелетон за мъже на Зимни олимпийски игри Милано-Кортина 2026. 28-годишният двукратен световен и европейски шампион триумфира убедително с общо време от 3:43.33 минути, като постави и нов рекорд на трасето.

Сребърният медал остана за Аксел Юнг. Германецът финишира на 0.88 секунди зад победителя и за втори пореден път се окичи със сребро на Олимпийски игри, след като бе втори и преди четири години.

На трета позиция завърши олимпийският шампион от Зимни олимпийски игри Пекин 2022 Кристофер Гротхер. Той остана на 1.07 секунди от шампионското време на Уестън.

С успеха си Уестън донесе първи медал и първа олимпийска титла за Великобритания на Игрите в Италия.