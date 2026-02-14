Новини
Мат Уестън донесе олимпийско злато за Великобритания в скелетона
  Тема: Зимни олимпийски игри

Мат Уестън донесе олимпийско злато за Великобритания в скелетона

14 Февруари, 2026 10:21 449 1

Сребърният медал остана за Аксел Юнг

Мат Уестън донесе олимпийско злато за Великобритания в скелетона - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Британецът Мат Уестън оправда очакванията и спечели титлата в олимпийското състезание по скелетон за мъже на Зимни олимпийски игри Милано-Кортина 2026. 28-годишният двукратен световен и европейски шампион триумфира убедително с общо време от 3:43.33 минути, като постави и нов рекорд на трасето.

Сребърният медал остана за Аксел Юнг. Германецът финишира на 0.88 секунди зад победителя и за втори пореден път се окичи със сребро на Олимпийски игри, след като бе втори и преди четири години.

На трета позиция завърши олимпийският шампион от Зимни олимпийски игри Пекин 2022 Кристофер Гротхер. Той остана на 1.07 секунди от шампионското време на Уестън.

С успеха си Уестън донесе първи медал и първа олимпийска титла за Великобритания на Игрите в Италия.


Италия
    Скелетон !?!? Що за извратена дисциплина са измислили джендърите ? Скоро ще има и спускане по гол г@з .

    11:00 14.02.2026

Новини по спортове:
