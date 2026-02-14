Биатлонистката Милена Тодорова завърши четвърта в спринта на Олимпийските игри

Българката Милена Тодорова записа впечатляващо представяне в спринта на 7.5 километра на Зимни олимпийски игри 2026 в Милано-Кортина, съобщава БТА. 28-годишната биатлонистка завърши на четвърто място с време 21:20.8 минути, допускайки само една грешка при първата си стрелба в комплекса в Антхолц-Антерселва.

Тодорова остана на 16.3 секунди от подиума, но постигна най-доброто си класиране на зимни олимпийски игри. Досега върховото ѝ постижение беше 17-о място в същата дисциплина на Зимни олимпийски игри 2022. С четвъртата си позиция тя изравни и най-доброто българско класиране в олимпийския спринт, поставено от Надежда Алексиева на Зимни олимпийски игри 1992. 22-годишната Лора Христова, бронзова медалистка в индивидуалния старт на 15 км, също допусна един пропуск от положение легнал и се нареди 11-а с време 21:54.1 минути. Така Тодорова и Христова си осигуриха участие в преследването на 10 км в неделя, където ще стартират сред първите 60 с добри позиции за атака на челните места.

Валентина Димитрова и Мария Здравкова не намериха място сред първите 80 и приключват индивидуалното си участие на Игрите. За тях остава стартът в щафетата 4 по 6 км на 18 февруари. Здравкова финишира 83-а с 24:44.2 минути (6 от 10 повалени мишени), а Димитрова е 85-а с 24:56.1 след три грешки в стрелбата.

Олимпийска шампионка стана 22-годишната Марен Киркеайде (Норвегия), която с чиста стрелба триумфира с време 20:40.8 минути – най-големият успех в кариерата ѝ. Среброто спечели 23-годишната Осеан Мишлон на 3.8 секунди също с перфектна стрелба. Бронзът отиде при Лу Жанмоно (Франция), която остана на 23.7 секунди с една грешка от положение прав и оформи пълен комплект медали от Милано-Кортина след златото в смесената щафета и среброто в индивидуалната дисциплина.

Непосредствено след нея се нареди Милена Тодорова, която изпревари с шест десети от секундата италианката Лиза Витоци. Христова ще стартира в преследването с изоставане от 1:13.3 минути спрямо Киркеайде.