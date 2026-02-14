Новини
Спорт »
Зимни спортове »
Биатлонистката Милена Тодорова завърши четвърта в спринта на Олимпийските игри
  Тема: Зимни олимпийски игри

Биатлонистката Милена Тодорова завърши четвърта в спринта на Олимпийските игри

14 Февруари, 2026 18:18 308 1

  • олимпиада-
  • лора-
  • христова-
  • биатлон

Лора Христова е 11-а

Биатлонистката Милена Тодорова завърши четвърта в спринта на Олимпийските игри - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Българката Милена Тодорова записа впечатляващо представяне в спринта на 7.5 километра на Зимни олимпийски игри 2026 в Милано-Кортина, съобщава БТА. 28-годишната биатлонистка завърши на четвърто място с време 21:20.8 минути, допускайки само една грешка при първата си стрелба в комплекса в Антхолц-Антерселва.

Тодорова остана на 16.3 секунди от подиума, но постигна най-доброто си класиране на зимни олимпийски игри. Досега върховото ѝ постижение беше 17-о място в същата дисциплина на Зимни олимпийски игри 2022. С четвъртата си позиция тя изравни и най-доброто българско класиране в олимпийския спринт, поставено от Надежда Алексиева на Зимни олимпийски игри 1992. 22-годишната Лора Христова, бронзова медалистка в индивидуалния старт на 15 км, също допусна един пропуск от положение легнал и се нареди 11-а с време 21:54.1 минути. Така Тодорова и Христова си осигуриха участие в преследването на 10 км в неделя, където ще стартират сред първите 60 с добри позиции за атака на челните места.

Валентина Димитрова и Мария Здравкова не намериха място сред първите 80 и приключват индивидуалното си участие на Игрите. За тях остава стартът в щафетата 4 по 6 км на 18 февруари. Здравкова финишира 83-а с 24:44.2 минути (6 от 10 повалени мишени), а Димитрова е 85-а с 24:56.1 след три грешки в стрелбата.

Олимпийска шампионка стана 22-годишната Марен Киркеайде (Норвегия), която с чиста стрелба триумфира с време 20:40.8 минути – най-големият успех в кариерата ѝ. Среброто спечели 23-годишната Осеан Мишлон на 3.8 секунди също с перфектна стрелба. Бронзът отиде при Лу Жанмоно (Франция), която остана на 23.7 секунди с една грешка от положение прав и оформи пълен комплект медали от Милано-Кортина след златото в смесената щафета и среброто в индивидуалната дисциплина.

Непосредствено след нея се нареди Милена Тодорова, която изпревари с шест десети от секундата италианката Лиза Витоци. Христова ще стартира в преследването с изоставане от 1:13.3 минути спрямо Киркеайде.


Италия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    0 1 Отговор
    1,2 и 3 място не се брои .Те са заети от болни от задух или астма представители на ЛГБТ държавите,на които е разрешено да пият всякакви апчета .Нашето момиче е моралният победител в тия т.н. състезания.Браво.

    18:22 14.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове