Председателят на БОК Весела Лечева поздрави биатлонистите ни
Председателят на БОК Весела Лечева поздрави биатлонистите ни

14 Февруари, 2026 20:08 717 4

Ново страхотно представяне на българските биатлонистки, казва тя

Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева коментира представянето на българските националки в биатлона в днешния спринт на 7.5 километра на Олимпиадата в Милано-Кортина. Милена Тодорова завърши четвърта, а бронзовата медалистка от индивидуалния старт на 15 километра Лора Христова се нареди на 11-а позиция.

"Ново страхотно представяне на българските биатлонистки! 4-о място на Милена Тодорова в спринта и 11-о място на Лора Христова! Постижението на Милена е изравнено най-добро постижение в олимпийската ни история в дисциплината. Бронзовата ни медалистка Лора демонстрира днес, че успехът не е бил случаен. Вярвам, че сълзите на Милена утре ще са сълзи от радост след спечелен медал. Горди сме", написа Лечева в социалната платформа Фейсбук.


България
  • 1 ШЕФА

    6 4 Отговор
    Правилно ги е поздравила Веселата Пияница-Пявица защото ако не беше тя нямаше да имаме никакви успехи хахахахааааааааа жалка корумпирана крадла.

    Коментиран от #3

    20:16 14.02.2026

  • 2 Сталин

    6 3 Отговор
    Абе кой изобщо с няколко мозъчни клетки може да гледа олимпиада ,където някой идиот бяга с 0,00000001 секунди по бързо от друг идиот

    20:17 14.02.2026

  • 3 Сталин

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "ШЕФА":

    Те всички са такива малоумни фитки,велик беше Иван Славков

    20:19 14.02.2026

  • 4 Дааа

    3 1 Отговор
    Браво на Весела Лечева! Устоява на жесток натиск от Пеевски, налагайки насила Стефка Костадинова! Слава Богдан, че идва краят на Шиши и Боко и спорта също ще може сам да избира!!!

    20:25 14.02.2026

