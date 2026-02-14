Председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева коментира представянето на българските националки в биатлона в днешния спринт на 7.5 километра на Олимпиадата в Милано-Кортина. Милена Тодорова завърши четвърта, а бронзовата медалистка от индивидуалния старт на 15 километра Лора Христова се нареди на 11-а позиция.
"Ново страхотно представяне на българските биатлонистки! 4-о място на Милена Тодорова в спринта и 11-о място на Лора Христова! Постижението на Милена е изравнено най-добро постижение в олимпийската ни история в дисциплината. Бронзовата ни медалистка Лора демонстрира днес, че успехът не е бил случаен. Вярвам, че сълзите на Милена утре ще са сълзи от радост след спечелен медал. Горди сме", написа Лечева в социалната платформа Фейсбук.
Председателят на БОК Весела Лечева поздрави биатлонистите ни
14 Февруари, 2026 20:08 717 4
Ново страхотно представяне на българските биатлонистки, казва тя
1 ШЕФА
Коментиран от #3
20:16 14.02.2026
2 Сталин
20:17 14.02.2026
3 Сталин
До коментар #1 от "ШЕФА":Те всички са такива малоумни фитки,велик беше Иван Славков
20:19 14.02.2026
4 Дааа
20:25 14.02.2026