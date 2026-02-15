Новини
Реал Мадрид разгроми Реал Сосиедад и излезе начело в Ла Лига

15 Февруари, 2026 12:18 600 3

  • реал мадрид-
  • винисиус-
  • реал сосиедад

Винисиус с два гола от дузпи при успеха с 4:1

Реал Мадрид разгроми Реал Сосиедад и излезе начело в Ла Лига - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Реал Мадрид оглави временно класирането в Ла Лига след убедителна победа с 4:1 над Реал Сосиедад в двубой от 24-ия кръг. Тимът на Алваро Арбелоа реши всичко още до почивката, а Винисиус Жуниор се отличи с два гола от дузпи.

Домакините поведоха още в 5-ата минута. Трент Александър-Арнолд намери непокрития Гонсало Гарсия, който стреля без подготовка, а вратарят Алекс Ремиро подцени ситуацията и топката влезе в мрежата за 1:0. Баските отговориха в 21-ата минута, след като Хаусен извърши нарушение в наказателното поле и след намеса на ВАР бе отсъдена дузпа. Микел Оярсабал бе точен от бялата точка за 1:1. Равенството обаче трая кратко.

В 25-ата минута съдията отсъди нова дузпа, този път за Реал, а Винисиус Жуниор реализира хладнокръвно за 2:1. Само шест минути по-късно Федерико Валверде овладя топката на границата на наказателното поле и с прецизен удар покачи на 3:1. В началото на втората част „кралете“ получиха трета дузпа в мача.

Отново Винисиус застана зад топката и в 48-ата минута оформи крайното 4:1, с което до голяма степен реши изхода на срещата. До края мадридчани контролираха събитията, а гостите не успяха да се върнат в двубоя. Попадение на Ори Оскарсон в 84-ата минута бе отменено заради засада, а в добавеното време и гол на Винисиус не бе зачетен по същата причина, което лиши бразилеца от хеттрик.

С успеха Реал Мадрид събра 60 точки и поне временно излезе начело в класирането, изпреварвайки Барселона, която е с мач по-малко. Реал Сосиедад остава извън местата за участие в евротурнирите.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Циркаджии

    1 2 Отговор
    ,
    С колко дузпи?

    12:26 15.02.2026

  • 2 Турчагата не е за този

    1 0 Отговор
    отбор. С тия къси крака а и голям газ е отпрал и още ще дебелее

    Коментиран от #3

    14:06 15.02.2026

  • 3 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Турчагата не е за този":

    Себайос е много по-добър

    14:08 15.02.2026

