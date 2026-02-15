Реал Мадрид оглави временно класирането в Ла Лига след убедителна победа с 4:1 над Реал Сосиедад в двубой от 24-ия кръг. Тимът на Алваро Арбелоа реши всичко още до почивката, а Винисиус Жуниор се отличи с два гола от дузпи.
Домакините поведоха още в 5-ата минута. Трент Александър-Арнолд намери непокрития Гонсало Гарсия, който стреля без подготовка, а вратарят Алекс Ремиро подцени ситуацията и топката влезе в мрежата за 1:0. Баските отговориха в 21-ата минута, след като Хаусен извърши нарушение в наказателното поле и след намеса на ВАР бе отсъдена дузпа. Микел Оярсабал бе точен от бялата точка за 1:1. Равенството обаче трая кратко.
В 25-ата минута съдията отсъди нова дузпа, този път за Реал, а Винисиус Жуниор реализира хладнокръвно за 2:1. Само шест минути по-късно Федерико Валверде овладя топката на границата на наказателното поле и с прецизен удар покачи на 3:1. В началото на втората част „кралете“ получиха трета дузпа в мача.
Отново Винисиус застана зад топката и в 48-ата минута оформи крайното 4:1, с което до голяма степен реши изхода на срещата. До края мадридчани контролираха събитията, а гостите не успяха да се върнат в двубоя. Попадение на Ори Оскарсон в 84-ата минута бе отменено заради засада, а в добавеното време и гол на Винисиус не бе зачетен по същата причина, което лиши бразилеца от хеттрик.
С успеха Реал Мадрид събра 60 точки и поне временно излезе начело в класирането, изпреварвайки Барселона, която е с мач по-малко. Реал Сосиедад остава извън местата за участие в евротурнирите.
Реал Мадрид разгроми Реал Сосиедад и излезе начело в Ла Лига
15 Февруари, 2026 12:18 600 3
Винисиус с два гола от дузпи при успеха с 4:1
1 Циркаджии
С колко дузпи?
12:26 15.02.2026
2 Турчагата не е за този
Коментиран от #3
14:06 15.02.2026
3 Така е
До коментар #2 от "Турчагата не е за този":Себайос е много по-добър
14:08 15.02.2026