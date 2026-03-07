Новини
Атанас Чобанов: Борисов и Пеевски в тандем управляват "джуджетата" в прокуратурата

Атанас Чобанов: Борисов и Пеевски в тандем управляват "джуджетата" в прокуратурата

7 Март, 2026 17:47

Ако Кьовеши се намеси, Пеевски и Сарафов може да станат обвиняеми, коментира още разследващият журналист

Атанас Чобанов: Борисов и Пеевски в тандем управляват "джуджетата" в прокуратурата - 1
Снимка: Евроком
Ани Ефремова

Ако Кьовеши се намеси, Пеевски и Сарафов може да станат обвиняеми. Това заяви пред БНР разследващият журналист от "Bird" Атанас Чобанов.

"Имаме прокуратура, в която са назначени доверени хора. Сега "малко въшките" надплодиха много гниди в системата до там, че на ключови ръководни позиции са само верни хора на главния прокурор. Главният прокурор Сарафов пък е верен на Петьо Еврото, а Петьо Еврото е верен на Делян Пеевски. Това е йерархията. Като до Делян Пеевски там е и Бойко Борисов. Пеевски работи по линията на компроматите, а Борисов работи по линията на институционалната бухалка чрез контрола на други служби. Двамата в тандем управляват "джуджетата" в прокуратурата и ако падне тази конструкция, а тя може да падне, ако Кьовеши прояви интерес защо е спряно разследването "Чирен", защо тези разследвания са спрени, защо е набедена Теодора Георгиева - всичките тези твърдения бъдат разнищени и изчистени, Пеевски става обвиняем и Сарафов става обвиняем за най-различни престъпления. Ако не бъде избран нов ВСС, няма кой друг да повдигне обвинение на Сарафов", обясни той в интервю за предаването "Политически НЕкоректно".

Според него малко се пропуква омертата и започват да излизат гласове срещу главния прокурор.

"Може и да се задействат, но зависи колко е богата компроматната банка на Пеевски. Ако МВР влезе в прокуратурата и извади тази каса с компроматната банка, ще бъде най-хубаво", смята разследващият журналист.

Пред БНР Атанас Чобанов коментира сигнала на временно отстранения от длъжност български европрокурор Теодора Георгиева до министъра на правосъдието за натиск и заплахи от висши представители на прокуратурата и санкциониран от Съединените щати и Великобритания политически лидер. Днес тя вече има назначена охрана.

Чобанов напомни, че е минала година, откакто е излязъл видеозаписът от кабинета на Петьо Еврото с Теодора Георгиева. Тогава вече тя беше казала по медиите, че е обект на натиск от Пеевски заради скандала с Чирен, посочи той.

"Ако тя тогава беше проговорила, ако беше излязла пред медиите, въпреки риска да бъде санкционирана за говорене в медиите, защото в европейската прокуратура това да говориш пред медиите се счита за грях номер едно, може би нямаше сега да сме с този главен прокурор Борислав Сарафов, монтиран там и да саботира цялата държава", коментира журналистът.

По думите му в сигнала на Теодора Георгиева става въпрос за това, че тя е заведена при Петьо Еврото от неин близък прокурор. Според него това е Емилия Русинова, която в момента е шеф на Софийска градска прокуратура и за която има доказателства, снимки и свидетелски показания, че често е била при Петьо Еврото заедно с Борислав Сарафов и са излизали с пликове. Имаме и данни, че тя е ползвала собственост - коли на Петьо Еврото, допълни той.

"Тази дама е емисарят, който завежда Теодора Георгиева при Петьо Еврото, където се състои този разговор, в който тя обяснява каква е процедурата за назначаване на европейски прокурор, а Петьо Еврото казва "Ние те избрахме, ще те назначим". Прокурор Георгиева твърди, че от записа е изрязана Емилия Русинова, за да не бъде компрометирана и тя и за да може да бъде избрана в последствие за шеф на ключовата прокуратура", отбеляза Чобанов и обясни защо СГП е ключова:

"Много важно нещо има в съобщението на Министерство на правосъдието. Този запис е част от компроматната банка, иззета от Софийска районна прокуратура чрез съдебна поръчка до Гърция. Обискира се къщата на Петьо Еврото, вземат се компромати и всичко, което има там, отива това нещо в районна прокуратура, където Гешев беше лансирал тогава разследване срещу Петьо Еврото и нагоре към Пеевски и Бойко Борисов, но оттам ги иззема Софийска градска прокуратура и ги заключва в касата на прокурор Йордан Петров. От тази компроматна банка е изпратен записът от кабинета на главния прокурор".

Журналистът е категоричен, че тези записи са изпратени именно от Борислав Сарафов:

"Смятам, че направо даже Сарафов най-вероятно е натиснал копчето. Тези хора са достатъчно глупави, за да си мислят, че са защитени като ги пращат по Gmail".

По думите му има много неща за Сарафов, които би трябвало да бъдат разследвани от новия специален ад хок прокурор.

Според него Делян Пеевски няма за какво да сезира същите органи, както правосъдният министър. "Той реагира по същия начин и при първите медийни изяви на Теодора Георгиев. Пак пращаше някакви сигнали", припомни той.


  • 1 истина е

    38 5 Отговор
    Докато тикви и ссвинии са на свобода , нокога няма да стане бяла тази страна !!

    Коментиран от #6

    17:49 07.03.2026

  • 2 гражданин

    30 3 Отговор
    Съд и прокуратува вместо да вкарва в затвора престъпниците -тя ги пази като заемците на очите си ,защото мафията ги направи милионери !!! Няма съдия и прокурор на високо ниво да е без два - три хотела !!

    17:51 07.03.2026

  • 3 Забелязъл

    22 2 Отговор
    Тия двамата сън неспят с голямо нетърпение чакат да налюпят фесовете на празните си кратуни.

    17:52 07.03.2026

  • 4 Чобан

    5 20 Отговор
    ли си, шарлатан ли си?

    17:53 07.03.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    23 4 Отговор
    ЧОБАНОВ ,
    ПРОПУСНА ЧЕ ИЗПЪЛНИТЕЛ В ЧИРЕН Е ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ - ЛЮБИМАТА ФИРМА НА БОЙКО ОТ СИК И ПЪРВАНОВИ И КИРО ДОБРЕВИ :)
    .....
    ДА ТИ ДАМ ДЖОКЕР:)

    Коментиран от #9

    17:54 07.03.2026

  • 6 Истина

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "истина е":

    Ама за теб, мислиш ли, че Европа не ги подкрепя😀?

    17:55 07.03.2026

  • 7 Дориана

    20 7 Отговор
    Ами нали точно за това народа излезе на революция срещу завладяната държава от Борисов, Пеевски и техните съюзници ИТН и БСП ОЛ. Точно за това и Румен Радев се принуди да напусне Президентството за да помогне България да се освободи от корупцията, мафията и олигархията. Борбата за запазване на пълзящата диктатура и завладените институции е безмилостна с ежедневни компромати, клюки и нападки срещу Служебното правителство от което най- много се страхуват от ИТН., ДПС Ново Начало и ГЕРБ/ СДС.

    Коментиран от #35, #42

    17:55 07.03.2026

  • 8 Наш човек

    22 5 Отговор
    С всеки изминат ден на служебното правителство ,се разкриват неща, свързани с Пеевски и Борисов които много миришат. Представям си какво ще е ако има правителство с цял мандат, да не е подчинено на двете омразни лица

    Коментиран от #17

    17:55 07.03.2026

  • 9 Главбулгарстрой

    3 4 Отговор

    До коментар #5 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    построихме половин Съветски Съюз!

    Коментиран от #11

    17:56 07.03.2026

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 6 Отговор
    СПОРЕД ЧИТАТЕЛИТЕ МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ИМА ДОВЕРИЕ
    НА АТАНАС ЧОБАНОВ КАТО ЧОВЕК,
    ЗА ДА МУ ДАМ "НЯКОЛКО ЯДРЕНИ БОЙНИ ГЛАВИ"

    17:56 07.03.2026

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 3 Отговор

    До коментар #9 от "Главбулгарстрой":

    АМА ПЕШЕВ ОТКРАДНА 1 МИЛИАРД ЕВРО АКТИВИ НА
    ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ В РУСИЯ
    .....
    ЗНАМ КАКВО СТЕ ПОСТРОИЛИ - С ПОДРОБНОСТИ :)

    17:58 07.03.2026

  • 12 Пак ли

    2 4 Отговор
    ще чегъртаме? 5 години не стигат ли?

    17:58 07.03.2026

  • 13 Какво искам аз

    3 10 Отговор
    Ами могат - управляват. Имат крава- пият мляко. А шушляците от ппдб и те искат да управляват, ама не могат...

    17:59 07.03.2026

  • 14 Нищоправеца

    7 10 Отговор
    Чобанов ( надявам се знаеш) от къде произлиза фамилията ти. Омръзнахте на всички с тези едни и същи твърдения за Борисов, Пеевски и прочие хора, които не ви изнасят. Като са толкова сгазили лука двата бащици как пък не намерихте едно годно доказателство за сума ти години а? Поне едно, което да издъежи в съд. Ако се намесила Кьовеши видиш ли - край. И защо не се намесва тогава? Да не би Пеевски и Борисов да държат и нея а?

    Коментиран от #18

    18:00 07.03.2026

  • 15 Българин

    2 12 Отговор
    Bird- българския цирк,но добре платен!

    Коментиран от #19

    18:00 07.03.2026

  • 16 мхм

    3 10 Отговор
    Да бе. Сигурно пак те са осигурявали и чадъра на Петроханските сепаратисти.

    18:02 07.03.2026

  • 17 Европейца

    9 10 Отговор

    До коментар #8 от "Наш човек":

    Гюровата чета освен, че всеки ден разкрива колко са некадърни и зависими, друго нищо не е свърщила... няма и да свърши

    Коментиран от #30

    18:03 07.03.2026

  • 18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 1 Отговор

    До коментар #14 от "Нищоправеца":

    АЗ НАМЕРИХ ДВЕ ПРЕСНИ :
    - ЗА РАДОСЛАВ , СОБСТВЕНИКА НА ИПОН 1
    - И ЗА СЕМИР ИСКАНДЕР ФРАНСИС - ЛИЧНИЯ ШОФЬОР НА БОЙКО ОТ СИК ...
    .....
    И ВЕЧЕ СА ПРИ КЬОВЕШИ :)

    Коментиран от #21

    18:05 07.03.2026

  • 19 Вовата съм

    4 9 Отговор

    До коментар #15 от "Българин":

    Интересно е тия пазители на истината от Бърд и подобните им как си финансират съществуването

    18:05 07.03.2026

  • 21 Нищоправеца

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Дай нещо за двамата споменати де

    Коментиран от #23

    18:07 07.03.2026

  • 22 дс доносник

    2 6 Отговор
    Пеевски или Доган........... Изборът е ваш! Странно но ФАКТ, нацистите и радев, и снчетата на дс и службите от пп - избират Доган.......... хи хи, ха ха

    18:09 07.03.2026

  • 23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 3 Отговор

    До коментар #21 от "Нищоправеца":

    ТАЙНА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОКУРАТУРА
    ....
    НЕ СИ РУМЕН РАДЕВ ЧЕ ДА ТИ Я ДАМ :)

    Коментиран от #28

    18:09 07.03.2026

  • 24 кои предпочитат доган

    5 3 Отговор
    пред Пеевски? - ми шестаците, радев и кремълските мекерета.....

    18:11 07.03.2026

  • 25 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 2 Отговор
    ЧОБАНОВ - ПАК ПОЛУИСТИНИ
    .....
    ЗНАЕШ МНОГО ДОБРЕ ЧЕ ПЕЕВСКИ ГО СЪЗДАДОХА
    ПАРАСКЕВ ПАРАСКЕВОВ - БИВ ЗАМ.ДИРЕКТОР НА ДАНС - СИНА МУ Е АДВОКАТА НА ПЕЕВСКИ - АНГЕЛОВ
    ......
    И ДРУГИЯ " ТАТКО" Е АГЕНТА НА ДС ОРЪЖЕЙНИЯ ТЪРГОВЕЦ ПЕТЪР МАНДЖУКОВ - НА КОЙТО АГЕНТ ГОЦЕ ДАДЕ ОРДЕН СТАРА ПЛАНИНА :)
    ДАДЕ

    18:12 07.03.2026

  • 26 хремъл е за Доган

    4 2 Отговор
    и против Пеевски...... Странно но факт.....

    18:13 07.03.2026

  • 27 Пламен

    3 1 Отговор
    Това всеки го знае.

    18:15 07.03.2026

  • 28 Нищоправеца

    5 3 Отговор

    До коментар #23 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Бля-бля и клишенца. Даже и с двойно по-големи букви да го напишеш, стойността му не се променя повече от нула. А пък щом фатмака ти е пътеводна светлина, направо си за съжаление. Даже ме искам и да започвам обсъждане на липсата му на каквито и да е лидерски качества, За интелект е очевидно, че не притежава

    Коментиран от #33

    18:15 07.03.2026

  • 29 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 2 Отговор
    РАЗСЛЕДВАЩИЯ ЖУРНАЛИСТ ХРИСТО ГРОЗЕВ
    ....
    ИМА РАДУОСТАНЦИЯ В ХОЛАНДИЯ С ЧЕРВЕНИЯ МИЛИАРДЕР ТЪРГОВЕЦ НА СМЪРТ ПЕТЪР МАНДЖУКОВ
    И АВСТРИЙСКИЯ ФАШИСТ КАРЛ ФОН ХАБСБУРГ - НАСЛЕДНИК НА ТРОНА И ИМАЩ 4 ДЕЦА ОТ
    ЕДНА ЖЕНА С ФАМИЛИЯТА ФОН КРУП - ОРЪЖЕЙНИТЕ ТЪРГОВЦИ
    .......
    ПРИ БИЗНЕСА НЯМА ЧЕРВЕНИ И ЧЕРНИ , А САМО БОЙ ЗА РОБИТЕ :)
    .....
    ПРОПУСНАХ - ХОЛАНДСКАТА РАДИОСТАНЦИЯ ИМА И РАДИОСТАНЦИИ В 8 УКРАИНСКИ ГРАДОВЕ :)

    18:18 07.03.2026

  • 30 Дориана

    7 6 Отговор

    До коментар #17 от "Европейца":

    Точно обратното Служебното правителство идва със заявката да осигури честни и прозрачни избори за ужас на ИТН, ДПС Ново Начало и ГЕРБ/ СДС. Този път сме се заели да унищожим корупционните мафиотски сделки и да освободим завладените институции.

    Коментиран от #34

    18:19 07.03.2026

  • 31 183

    2 1 Отговор
    Всички го знаем но няма кой да ги обвини няма прокарута за съжеляние

    18:19 07.03.2026

  • 32 деградиралия Радев

    6 5 Отговор
    нещо го помпат в социологията...... тая армейска издънка, айде, всички, коите сме служили се знаем, само като се поледнем....... Само ръста му го издава, че е не е бил, за ВВС, и че е влязъл там с връзки. Да сте виждали "висик акробат". Всички сме носили тежестта на службата, и, хайде издънките вън! Не да ми се правят на кандидат диктатори и аятоласи............

    18:20 07.03.2026

  • 33 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "Нищоправеца":

    АЗ БРОИХ ДО 300 МИЛИОНА ЕВРО " УСВОЕНИ" ЕВРО ПАРИ
    ......
    И СПРЯХ ДА БРОЯ ЩЕТАТА САМО ОТ ЕДНА ДАЛАВЕРА НА СИК ..... БЕЗМИСЛЕНО Е - ТАКИВА ГОЛЕМИ ЧИСЛА

    Коментиран от #37

    18:21 07.03.2026

  • 34 Европейца

    6 4 Отговор

    До коментар #30 от "Дориана":

    Оф Мила ми Венето или Венетчо, на подобни "заявки" сме се нагледали мнооого. Последната беше на същото котило от което е и Гюро. Типичен селски кариерист - без грам качества, но за сметка на това нагъл и алчен.

    18:22 07.03.2026

  • 35 Румен Радев

    7 2 Отговор

    До коментар #7 от "Дориана":

    го натисна червената олигархия да напусне президентството. Нищо не бори, той е в масонския руско български олигархичен кръг а и сега ТИМ от Варна.

    Коментиран от #39

    18:23 07.03.2026

  • 36 Да бе

    1 3 Отговор
    Аз не разбрах кое е компромат?Има запис който ясно показва ,че тя ще прескочи двама кандидати и ще бъде избрана от задкулисието за да му служи.Близка с ПП ДБ:и прокопиевата секта ,а е обществено известно че медийния и икономически олигарх иска да си сложи негов гл.прокурор ,хем за чадър ,хем за поръчки срещу опоненти,Нещо като Дечев фиктивен министър за поръчки ,да им свърши работа.Достатъчно се нагледахме ,все реформи ,все персонални ,а не обществени .Сега намесват Пеевски за да отклонят вниманието от позора на тази евродепутатка .Решението не е само на Кьовеши ,участва и правната комисия на ЕК и ред други институции .А това Гърция ,Мърцив на Чобанов бутафориите.То ще стане като разследваното на Коцев ,протести ,протести ,той ходи и в ЕК ,дойдоха еврокомисари от "Обнови Европа " на ПП,видяха за какво става дума и си подвиха опашката .И пак бяха намесели Пеевски за варненското " чисто " корумпе с кеша.С тези бълвочи докога.Защо я викат в предизборна кампания ,тя си е резил на ПП,а те прекаляват и с власт и с алчност .

    18:24 07.03.2026

  • 38 мадурката

    1 0 Отговор
    малийй, кво ги чака всичики диктатори и кандидат айтуласи и дерибеи........... и даже и на квартално ниво..... и високи пилоти.....

    18:26 07.03.2026

  • 39 Дориана

    1 6 Отговор

    До коментар #35 от "Румен Радев":

    За какви масони говориш след като аз като Рептил не съм ги виждал и чувал ?

    Коментиран от #44

    18:27 07.03.2026

  • 40 Дзак

    2 1 Отговор
    Целият ми трудов живот минава в мейл и джи мейл. Това означава ли, че който си иска може да ме следи, да притиска познати и партньори, както му скимне. Както от страна на власт имащи, така и от страна на паралелни структури. Може ли да кажат кои са им източниците на информация за всичко, което пишем в пощата си! Къде са службите, гарантиращи не.икосновеността на кореспонденцията. Къде са списъците на хора с достъп?

    Коментиран от #45, #46

    18:29 07.03.2026

  • 41 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 2 Отговор

    До коментар #37 от "Нищоправеца":

    ОЩЕ ЕДНА " СТАРЧЕСКА ГЛУПОСТ"
    ......
    БОЙКО ОТ СИК НЕ ПОЗНАВА ЛИЧНИЯ СИ ШИФЬОР ИРАКЧАНИНА СЕМИР ИСКАНДЕР ФРАНСИС ( ЗЕТ НА ГЕН СТОИМЕНОВ ОТ ЦК НА БКП)
    .....
    И НЕ ЗНАЕ ЧЕ СЕМИР И ЗЛАТКО БАРЕТАТА ИМАТ ФИРМА - ЗАКРИТА 2025 :)

    Коментиран от #43

    18:29 07.03.2026

  • 42 Народа

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "Дориана":

    Дориана, не знам къде живееш , но аз съм роден в София, преди доста години и още живея там.
    Къде видя тая Революция? Хората, които протестираха, имаха доста различни причини да са там. Поне така ги представиха телевизиите, особено в репортажите след първия протест. Синът ми отиде на него, но не повтори повече. Решението беше негово, след разговори с протестиращи.
    Извинявайте, но някои хора и политически сили просто прекалиха с тези протести. Повечето хора, с които говоря съжаляват, че са участвали в такива събития с много неясна цел. Чувстват се използвани.
    Думата “Народ”, е нещо много некоректно. М.род, ед. число. Предполага съвкупност, единство, нещо монолитно. Категорично не е вярно за ситуацията тук. Факта, че има регистрирани над 20 партии за предстоящите партии , всяка претендираща да изразява волята на въпросния народ. Колко точно народа живеят на територията на България?
    И всеки има нужда от собствена партия?

    18:30 07.03.2026

  • 44 джинсъ

    2 2 Отговор

    До коментар #39 от "Дориана":

    Дечко, ние носим днк- то, и на рептилиите, и на приматите, и на много други създания. Въ това ни е, и слабоста, и призванието, и възмогносттъ да намерим път въ това трудно безвремие да успеем да съхраним цивилизацията и човечноста си...... та да оцелеем бре!

    Коментиран от #47

    18:33 07.03.2026

  • 45 Дориана

    4 2 Отговор

    До коментар #40 от "Дзак":

    Да, много пощенски кутии особено тези в АБВ Поща са хакнати и са в зловредни сайтове.

    18:33 07.03.2026

  • 46 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "Дзак":

    Не вярвам в каузи. Вярвам в хора. Работя си всеки ден това, което знам и мога. Смятам, че е полезно за обществото. Ако всички бяха като мен, щяхме да бъдем Швейцария!

    18:38 07.03.2026

  • 47 Дориана

    0 5 Отговор

    До коментар #44 от "джинсъ":

    Не, не всички притежават качествата на Рептили. Има много голяма разлика между тези хора и всички оставали. Кой мислиш, че подреди събитията на Астрално ниво довели до революцията в България и оставката на Правителството? Така, че сега ще се направи всичко възможно България да се освободи от корупцията и мафията . Както виждат всички съпротивата е яростна.

    Коментиран от #49

    18:39 07.03.2026

  • 48 Разговор пред телевизора

    3 0 Отговор
    Боже, боже слапо да прогледа..... от журналя без косъм на главата!

    18:46 07.03.2026

  • 49 идеята за змиите

    0 1 Отговор

    До коментар #47 от "Дориана":

    е дуалистична, както и в живота сред нас хората. Има добро и зло в легендите за тях, нама де се дообразоваме тука, но е неоспорим факт, че сме свързани с тия същества, и хайде де, да не ги нарочваме за всичките си зли собствени недостатъци, дано си дораснал достатъчно за да ти предтставя мнението си, но всичко което претендираш към опонента си, трябва да си го решил, или изживяв, преодолял във в собственото си и израстване и развитие.. дерзай, това е пътя!

    18:51 07.03.2026

  • 50 Ироничен

    2 1 Отговор
    Мандатът на румънката свърши, някои хора се мъчат с нея политици да плашат. Нова не са деца, да ги плашиш с Торбалан.

    18:51 07.03.2026

  • 51 Да бе!

    1 1 Отговор
    Няма де ви пиша тук за руските шпиони във форума, но ще ви кажа, че Атанас Чобанов е велик Българин. Да е жив и здрав и Бог да го благослови! бг.

    19:07 07.03.2026

