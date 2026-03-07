Атанас Чобанов: Борисов и Пеевски в тандем управляват "джуджетата" в прокуратурата

Ако Кьовеши се намеси, Пеевски и Сарафов може да станат обвиняеми. Това заяви пред БНР разследващият журналист от "Bird" Атанас Чобанов.

"Имаме прокуратура, в която са назначени доверени хора. Сега "малко въшките" надплодиха много гниди в системата до там, че на ключови ръководни позиции са само верни хора на главния прокурор. Главният прокурор Сарафов пък е верен на Петьо Еврото, а Петьо Еврото е верен на Делян Пеевски. Това е йерархията. Като до Делян Пеевски там е и Бойко Борисов. Пеевски работи по линията на компроматите, а Борисов работи по линията на институционалната бухалка чрез контрола на други служби. Двамата в тандем управляват "джуджетата" в прокуратурата и ако падне тази конструкция, а тя може да падне, ако Кьовеши прояви интерес защо е спряно разследването "Чирен", защо тези разследвания са спрени, защо е набедена Теодора Георгиева - всичките тези твърдения бъдат разнищени и изчистени, Пеевски става обвиняем и Сарафов става обвиняем за най-различни престъпления. Ако не бъде избран нов ВСС, няма кой друг да повдигне обвинение на Сарафов", обясни той в интервю за предаването "Политически НЕкоректно".

Според него малко се пропуква омертата и започват да излизат гласове срещу главния прокурор.

"Може и да се задействат, но зависи колко е богата компроматната банка на Пеевски. Ако МВР влезе в прокуратурата и извади тази каса с компроматната банка, ще бъде най-хубаво", смята разследващият журналист.

Пред БНР Атанас Чобанов коментира сигнала на временно отстранения от длъжност български европрокурор Теодора Георгиева до министъра на правосъдието за натиск и заплахи от висши представители на прокуратурата и санкциониран от Съединените щати и Великобритания политически лидер. Днес тя вече има назначена охрана.

Чобанов напомни, че е минала година, откакто е излязъл видеозаписът от кабинета на Петьо Еврото с Теодора Георгиева. Тогава вече тя беше казала по медиите, че е обект на натиск от Пеевски заради скандала с Чирен, посочи той.

"Ако тя тогава беше проговорила, ако беше излязла пред медиите, въпреки риска да бъде санкционирана за говорене в медиите, защото в европейската прокуратура това да говориш пред медиите се счита за грях номер едно, може би нямаше сега да сме с този главен прокурор Борислав Сарафов, монтиран там и да саботира цялата държава", коментира журналистът.

По думите му в сигнала на Теодора Георгиева става въпрос за това, че тя е заведена при Петьо Еврото от неин близък прокурор. Според него това е Емилия Русинова, която в момента е шеф на Софийска градска прокуратура и за която има доказателства, снимки и свидетелски показания, че често е била при Петьо Еврото заедно с Борислав Сарафов и са излизали с пликове. Имаме и данни, че тя е ползвала собственост - коли на Петьо Еврото, допълни той.

"Тази дама е емисарят, който завежда Теодора Георгиева при Петьо Еврото, където се състои този разговор, в който тя обяснява каква е процедурата за назначаване на европейски прокурор, а Петьо Еврото казва "Ние те избрахме, ще те назначим". Прокурор Георгиева твърди, че от записа е изрязана Емилия Русинова, за да не бъде компрометирана и тя и за да може да бъде избрана в последствие за шеф на ключовата прокуратура", отбеляза Чобанов и обясни защо СГП е ключова:

"Много важно нещо има в съобщението на Министерство на правосъдието. Този запис е част от компроматната банка, иззета от Софийска районна прокуратура чрез съдебна поръчка до Гърция. Обискира се къщата на Петьо Еврото, вземат се компромати и всичко, което има там, отива това нещо в районна прокуратура, където Гешев беше лансирал тогава разследване срещу Петьо Еврото и нагоре към Пеевски и Бойко Борисов, но оттам ги иззема Софийска градска прокуратура и ги заключва в касата на прокурор Йордан Петров. От тази компроматна банка е изпратен записът от кабинета на главния прокурор".

Журналистът е категоричен, че тези записи са изпратени именно от Борислав Сарафов:

"Смятам, че направо даже Сарафов най-вероятно е натиснал копчето. Тези хора са достатъчно глупави, за да си мислят, че са защитени като ги пращат по Gmail".

По думите му има много неща за Сарафов, които би трябвало да бъдат разследвани от новия специален ад хок прокурор.

Според него Делян Пеевски няма за какво да сезира същите органи, както правосъдният министър. "Той реагира по същия начин и при първите медийни изяви на Теодора Георгиев. Пак пращаше някакви сигнали", припомни той.