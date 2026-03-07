Атанас Чобанов: Борисов и Пеевски в тандем управляват "джуджетата" в прокуратурата

Ако Кьовеши се намеси, Пеевски и Сарафов може да станат обвиняеми. Това заяви пред БНР разследващият журналист от "Bird" Атанас Чобанов.
"Имаме прокуратура, в която са назначени доверени хора. Сега "малко въшките" надплодиха много гниди в системата до там, че на ключови ръководни позиции са само верни хора на главния прокурор. Главният прокурор Сарафов пък е верен на Петьо Еврото, а Петьо Еврото е верен на Делян Пеевски. Това е йерархията. Като до Делян Пеевски там е и Бойко Борисов. Пеевски работи по линията на компроматите, а Борисов работи по линията на институционалната бухалка чрез контрола на други служби. Двамата в тандем управляват "джуджетата" в прокуратурата и ако падне тази конструкция, а тя може да падне, ако Кьовеши прояви интерес защо е спряно разследването "Чирен", защо тези разследвания са спрени, защо е набедена Теодора Георгиева - всичките тези твърдения бъдат разнищени и изчистени, Пеевски става обвиняем и Сарафов става обвиняем за най-различни престъпления. Ако не бъде избран нов ВСС, няма кой друг да повдигне обвинение на Сарафов", обясни той в интервю за предаването "Политически НЕкоректно".
Според него малко се пропуква омертата и започват да излизат гласове срещу главния прокурор.
"Може и да се задействат, но зависи колко е богата компроматната банка на Пеевски. Ако МВР влезе в прокуратурата и извади тази каса с компроматната банка, ще бъде най-хубаво", смята разследващият журналист.
Пред БНР Атанас Чобанов коментира сигнала на временно отстранения от длъжност български европрокурор Теодора Георгиева до министъра на правосъдието за натиск и заплахи от висши представители на прокуратурата и санкциониран от Съединените щати и Великобритания политически лидер. Днес тя вече има назначена охрана.
Чобанов напомни, че е минала година, откакто е излязъл видеозаписът от кабинета на Петьо Еврото с Теодора Георгиева. Тогава вече тя беше казала по медиите, че е обект на натиск от Пеевски заради скандала с Чирен, посочи той.
"Ако тя тогава беше проговорила, ако беше излязла пред медиите, въпреки риска да бъде санкционирана за говорене в медиите, защото в европейската прокуратура това да говориш пред медиите се счита за грях номер едно, може би нямаше сега да сме с този главен прокурор Борислав Сарафов, монтиран там и да саботира цялата държава", коментира журналистът.
По думите му в сигнала на Теодора Георгиева става въпрос за това, че тя е заведена при Петьо Еврото от неин близък прокурор. Според него това е Емилия Русинова, която в момента е шеф на Софийска градска прокуратура и за която има доказателства, снимки и свидетелски показания, че често е била при Петьо Еврото заедно с Борислав Сарафов и са излизали с пликове. Имаме и данни, че тя е ползвала собственост - коли на Петьо Еврото, допълни той.
"Тази дама е емисарят, който завежда Теодора Георгиева при Петьо Еврото, където се състои този разговор, в който тя обяснява каква е процедурата за назначаване на европейски прокурор, а Петьо Еврото казва "Ние те избрахме, ще те назначим". Прокурор Георгиева твърди, че от записа е изрязана Емилия Русинова, за да не бъде компрометирана и тя и за да може да бъде избрана в последствие за шеф на ключовата прокуратура", отбеляза Чобанов и обясни защо СГП е ключова:
"Много важно нещо има в съобщението на Министерство на правосъдието. Този запис е част от компроматната банка, иззета от Софийска районна прокуратура чрез съдебна поръчка до Гърция. Обискира се къщата на Петьо Еврото, вземат се компромати и всичко, което има там, отива това нещо в районна прокуратура, където Гешев беше лансирал тогава разследване срещу Петьо Еврото и нагоре към Пеевски и Бойко Борисов, но оттам ги иззема Софийска градска прокуратура и ги заключва в касата на прокурор Йордан Петров. От тази компроматна банка е изпратен записът от кабинета на главния прокурор".
Журналистът е категоричен, че тези записи са изпратени именно от Борислав Сарафов:
"Смятам, че направо даже Сарафов най-вероятно е натиснал копчето. Тези хора са достатъчно глупави, за да си мислят, че са защитени като ги пращат по Gmail".
По думите му има много неща за Сарафов, които би трябвало да бъдат разследвани от новия специален ад хок прокурор.
Според него Делян Пеевски няма за какво да сезира същите органи, както правосъдният министър. "Той реагира по същия начин и при първите медийни изяви на Теодора Георгиев. Пак пращаше някакви сигнали", припомни той.
1 истина е
Коментиран от #6
17:49 07.03.2026
2 гражданин
17:51 07.03.2026
3 Забелязъл
17:52 07.03.2026
4 Чобан
17:53 07.03.2026
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ПРОПУСНА ЧЕ ИЗПЪЛНИТЕЛ В ЧИРЕН Е ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ - ЛЮБИМАТА ФИРМА НА БОЙКО ОТ СИК И ПЪРВАНОВИ И КИРО ДОБРЕВИ :)
.....
ДА ТИ ДАМ ДЖОКЕР:)
Коментиран от #9
17:54 07.03.2026
6 Истина
До коментар #1 от "истина е":Ама за теб, мислиш ли, че Европа не ги подкрепя😀?
17:55 07.03.2026
7 Дориана
Коментиран от #35, #42
17:55 07.03.2026
8 Наш човек
Коментиран от #17
17:55 07.03.2026
9 Главбулгарстрой
До коментар #5 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":построихме половин Съветски Съюз!
Коментиран от #11
17:56 07.03.2026
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НА АТАНАС ЧОБАНОВ КАТО ЧОВЕК,
ЗА ДА МУ ДАМ "НЯКОЛКО ЯДРЕНИ БОЙНИ ГЛАВИ"
17:56 07.03.2026
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #9 от "Главбулгарстрой":АМА ПЕШЕВ ОТКРАДНА 1 МИЛИАРД ЕВРО АКТИВИ НА
ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ В РУСИЯ
.....
ЗНАМ КАКВО СТЕ ПОСТРОИЛИ - С ПОДРОБНОСТИ :)
17:58 07.03.2026
12 Пак ли
17:58 07.03.2026
13 Какво искам аз
17:59 07.03.2026
14 Нищоправеца
Коментиран от #18
18:00 07.03.2026
15 Българин
Коментиран от #19
18:00 07.03.2026
16 мхм
18:02 07.03.2026
17 Европейца
До коментар #8 от "Наш човек":Гюровата чета освен, че всеки ден разкрива колко са некадърни и зависими, друго нищо не е свърщила... няма и да свърши
Коментиран от #30
18:03 07.03.2026
18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #14 от "Нищоправеца":АЗ НАМЕРИХ ДВЕ ПРЕСНИ :
- ЗА РАДОСЛАВ , СОБСТВЕНИКА НА ИПОН 1
- И ЗА СЕМИР ИСКАНДЕР ФРАНСИС - ЛИЧНИЯ ШОФЬОР НА БОЙКО ОТ СИК ...
.....
И ВЕЧЕ СА ПРИ КЬОВЕШИ :)
Коментиран от #21
18:05 07.03.2026
19 Вовата съм
До коментар #15 от "Българин":Интересно е тия пазители на истината от Бърд и подобните им как си финансират съществуването
18:05 07.03.2026
21 Нищоправеца
До коментар #18 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Дай нещо за двамата споменати де
Коментиран от #23
18:07 07.03.2026
22 дс доносник
18:09 07.03.2026
23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #21 от "Нищоправеца":ТАЙНА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОКУРАТУРА
....
НЕ СИ РУМЕН РАДЕВ ЧЕ ДА ТИ Я ДАМ :)
Коментиран от #28
18:09 07.03.2026
24 кои предпочитат доган
18:11 07.03.2026
25 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ЗНАЕШ МНОГО ДОБРЕ ЧЕ ПЕЕВСКИ ГО СЪЗДАДОХА
ПАРАСКЕВ ПАРАСКЕВОВ - БИВ ЗАМ.ДИРЕКТОР НА ДАНС - СИНА МУ Е АДВОКАТА НА ПЕЕВСКИ - АНГЕЛОВ
......
И ДРУГИЯ " ТАТКО" Е АГЕНТА НА ДС ОРЪЖЕЙНИЯ ТЪРГОВЕЦ ПЕТЪР МАНДЖУКОВ - НА КОЙТО АГЕНТ ГОЦЕ ДАДЕ ОРДЕН СТАРА ПЛАНИНА :)
ДАДЕ
18:12 07.03.2026
26 хремъл е за Доган
18:13 07.03.2026
27 Пламен
18:15 07.03.2026
28 Нищоправеца
До коментар #23 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Бля-бля и клишенца. Даже и с двойно по-големи букви да го напишеш, стойността му не се променя повече от нула. А пък щом фатмака ти е пътеводна светлина, направо си за съжаление. Даже ме искам и да започвам обсъждане на липсата му на каквито и да е лидерски качества, За интелект е очевидно, че не притежава
Коментиран от #33
18:15 07.03.2026
29 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
ИМА РАДУОСТАНЦИЯ В ХОЛАНДИЯ С ЧЕРВЕНИЯ МИЛИАРДЕР ТЪРГОВЕЦ НА СМЪРТ ПЕТЪР МАНДЖУКОВ
И АВСТРИЙСКИЯ ФАШИСТ КАРЛ ФОН ХАБСБУРГ - НАСЛЕДНИК НА ТРОНА И ИМАЩ 4 ДЕЦА ОТ
ЕДНА ЖЕНА С ФАМИЛИЯТА ФОН КРУП - ОРЪЖЕЙНИТЕ ТЪРГОВЦИ
.......
ПРИ БИЗНЕСА НЯМА ЧЕРВЕНИ И ЧЕРНИ , А САМО БОЙ ЗА РОБИТЕ :)
.....
ПРОПУСНАХ - ХОЛАНДСКАТА РАДИОСТАНЦИЯ ИМА И РАДИОСТАНЦИИ В 8 УКРАИНСКИ ГРАДОВЕ :)
18:18 07.03.2026
30 Дориана
До коментар #17 от "Европейца":Точно обратното Служебното правителство идва със заявката да осигури честни и прозрачни избори за ужас на ИТН, ДПС Ново Начало и ГЕРБ/ СДС. Този път сме се заели да унищожим корупционните мафиотски сделки и да освободим завладените институции.
Коментиран от #34
18:19 07.03.2026
31 183
18:19 07.03.2026
32 деградиралия Радев
18:20 07.03.2026
33 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #28 от "Нищоправеца":АЗ БРОИХ ДО 300 МИЛИОНА ЕВРО " УСВОЕНИ" ЕВРО ПАРИ
......
И СПРЯХ ДА БРОЯ ЩЕТАТА САМО ОТ ЕДНА ДАЛАВЕРА НА СИК ..... БЕЗМИСЛЕНО Е - ТАКИВА ГОЛЕМИ ЧИСЛА
Коментиран от #37
18:21 07.03.2026
34 Европейца
До коментар #30 от "Дориана":Оф Мила ми Венето или Венетчо, на подобни "заявки" сме се нагледали мнооого. Последната беше на същото котило от което е и Гюро. Типичен селски кариерист - без грам качества, но за сметка на това нагъл и алчен.
18:22 07.03.2026
35 Румен Радев
До коментар #7 от "Дориана":го натисна червената олигархия да напусне президентството. Нищо не бори, той е в масонския руско български олигархичен кръг а и сега ТИМ от Варна.
Коментиран от #39
18:23 07.03.2026
36 Да бе
18:24 07.03.2026
38 мадурката
18:26 07.03.2026
39 Дориана
До коментар #35 от "Румен Радев":За какви масони говориш след като аз като Рептил не съм ги виждал и чувал ?
Коментиран от #44
18:27 07.03.2026
40 Дзак
Коментиран от #45, #46
18:29 07.03.2026
41 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #37 от "Нищоправеца":ОЩЕ ЕДНА " СТАРЧЕСКА ГЛУПОСТ"
......
БОЙКО ОТ СИК НЕ ПОЗНАВА ЛИЧНИЯ СИ ШИФЬОР ИРАКЧАНИНА СЕМИР ИСКАНДЕР ФРАНСИС ( ЗЕТ НА ГЕН СТОИМЕНОВ ОТ ЦК НА БКП)
.....
И НЕ ЗНАЕ ЧЕ СЕМИР И ЗЛАТКО БАРЕТАТА ИМАТ ФИРМА - ЗАКРИТА 2025 :)
Коментиран от #43
18:29 07.03.2026
42 Народа
До коментар #7 от "Дориана":Дориана, не знам къде живееш , но аз съм роден в София, преди доста години и още живея там.
Къде видя тая Революция? Хората, които протестираха, имаха доста различни причини да са там. Поне така ги представиха телевизиите, особено в репортажите след първия протест. Синът ми отиде на него, но не повтори повече. Решението беше негово, след разговори с протестиращи.
Извинявайте, но някои хора и политически сили просто прекалиха с тези протести. Повечето хора, с които говоря съжаляват, че са участвали в такива събития с много неясна цел. Чувстват се използвани.
Думата “Народ”, е нещо много некоректно. М.род, ед. число. Предполага съвкупност, единство, нещо монолитно. Категорично не е вярно за ситуацията тук. Факта, че има регистрирани над 20 партии за предстоящите партии , всяка претендираща да изразява волята на въпросния народ. Колко точно народа живеят на територията на България?
И всеки има нужда от собствена партия?
18:30 07.03.2026
44 джинсъ
До коментар #39 от "Дориана":Дечко, ние носим днк- то, и на рептилиите, и на приматите, и на много други създания. Въ това ни е, и слабоста, и призванието, и възмогносттъ да намерим път въ това трудно безвремие да успеем да съхраним цивилизацията и човечноста си...... та да оцелеем бре!
Коментиран от #47
18:33 07.03.2026
45 Дориана
До коментар #40 от "Дзак":Да, много пощенски кутии особено тези в АБВ Поща са хакнати и са в зловредни сайтове.
18:33 07.03.2026
46 Анонимен
До коментар #40 от "Дзак":Не вярвам в каузи. Вярвам в хора. Работя си всеки ден това, което знам и мога. Смятам, че е полезно за обществото. Ако всички бяха като мен, щяхме да бъдем Швейцария!
18:38 07.03.2026
47 Дориана
До коментар #44 от "джинсъ":Не, не всички притежават качествата на Рептили. Има много голяма разлика между тези хора и всички оставали. Кой мислиш, че подреди събитията на Астрално ниво довели до революцията в България и оставката на Правителството? Така, че сега ще се направи всичко възможно България да се освободи от корупцията и мафията . Както виждат всички съпротивата е яростна.
Коментиран от #49
18:39 07.03.2026
48 Разговор пред телевизора
18:46 07.03.2026
49 идеята за змиите
До коментар #47 от "Дориана":е дуалистична, както и в живота сред нас хората. Има добро и зло в легендите за тях, нама де се дообразоваме тука, но е неоспорим факт, че сме свързани с тия същества, и хайде де, да не ги нарочваме за всичките си зли собствени недостатъци, дано си дораснал достатъчно за да ти предтставя мнението си, но всичко което претендираш към опонента си, трябва да си го решил, или изживяв, преодолял във в собственото си и израстване и развитие.. дерзай, това е пътя!
18:51 07.03.2026
50 Ироничен
18:51 07.03.2026
51 Да бе!
19:07 07.03.2026