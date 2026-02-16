Новини
Футболист на Левски: Целта е да сме шампиони

16 Февруари, 2026 08:59 438 4

Не очаквах да е лесно, но за да изглежда така, значи сме играли заедно добре като отбор

Футболист на Левски: Целта е да сме шампиони - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Футболистът на Левски Евертон Бала даде своето мнение след победата с 3:0 над Ботев Пловдив от 21-ия кръг на efbet Лига.

"Не очаквах да е лесно, но за да изглежда така, значи сме играли заедно добре като отбор. Важно беше, че бяхме силен колектив. Ако играем по този начин, имаме възможност да сме шампиони. Предпочитам да разсъждавам като треньора – мач за мач. След това ще видим футболния Господ какво ни е отредил", сподели той.

"По-важен е отборният успех. Целта е да сме шампиони. Индивидуално ми минава мисълта да съм топ голмайстор на първенството. Нападателят го държат жив головете. Ще бъде добре, ако мога да подобря личната си статистика", добави Евертон Бала.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Буха ха

    4 1 Отговор
    Не съм допускал че някога ще напиша това, но ще се радвам ако някой стане шампион вместо Лллайногорец, дори това да е Левски

    09:07 16.02.2026

  • 2 Абееее....

    4 2 Отговор
    Вие се доберете до калъвката... пак ще е добре!!!

    09:08 16.02.2026

  • 3 Ицо

    3 1 Отговор
    А навес кога?

    09:10 16.02.2026

  • 4 Биско Чекмеджето

    2 1 Отговор
    Като деца казвахме: Надежди говежди.....

    09:22 16.02.2026

