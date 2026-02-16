Футболист на Левски: Целта е да сме шампиони

Футболистът на Левски Евертон Бала даде своето мнение след победата с 3:0 над Ботев Пловдив от 21-ия кръг на efbet Лига.

"Не очаквах да е лесно, но за да изглежда така, значи сме играли заедно добре като отбор. Важно беше, че бяхме силен колектив. Ако играем по този начин, имаме възможност да сме шампиони. Предпочитам да разсъждавам като треньора – мач за мач. След това ще видим футболния Господ какво ни е отредил", сподели той.

"По-важен е отборният успех. Целта е да сме шампиони. Индивидуално ми минава мисълта да съм топ голмайстор на първенството. Нападателят го държат жив головете. Ще бъде добре, ако мога да подобря личната си статистика", добави Евертон Бала.