Славия с изненадващ трансфер на защитник

Славия привлече доскорошният футболист на Монтана Давид Малембана, научи БЛИЦ. Високият 196 см централен защитник е подписал току-що договор с "белите". Новината потвърди президентът на най-стария столичен клуб Венцеслав Стефанов.

30-годишният Малембана премина в Монтана през октомври миналата година, но на 5 януари изненадващо се раздели с клуба.

Преди това той е носил екипите на Локомотив Пловдив и Локомотив София. С "черно-белите" през 2020 година спечели Купата и Суперкупата на България.