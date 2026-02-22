Германска доминация в олимпийската надпревара по бобслей

Йоханес Лохнер спечели втората си титла на Олимпийските игри Милано-Кортина 2026, след като победи сънародника си и шампион от Пьончан и Пекин Франческо Фридрих в четворките по бобслей за мъже. За 35-годишният Лохнер това бе първи златен медал в дисциплината, но по-рано в Италия той стана шампион и в двуместен боб, предаде БТА.

Преди Олимпийските игри Лохнер нямаше злато, но въпреки това обяви неколкократно, че възнамерява да прекрати кариерата си. Това му вдъхна допълнителни сили и той започна последното спускане по улея с близо половин секунда преднина срещу Фридрих, за да завърши за 3:37.57 минути и с 0.57 секунди пред сънародника си.

Екипажът на Лохнер създаде още един исторически момент, след като Торстен Маргис стана единственият състезател по бобслей с пет олимпийски титли. Той бе шампион на двуместен и четириместен боб в Пьончан 2018 и Пекин 2022. Златни медали с Лохнер и Маргис спечелиха още Йорн Венцел и Георг Флайшауер.

Фридрих, досущ като Лохнер на 35, не е обявил дали ще продължи кариерата си, но това е първи олимпийски медал за него, различен от златния. Той е четирикратен шампион в двуместен и четириместен боб, а освен това има забележителните 18 световни и девет европейски титли.

На трето място се класира Михаел Фогт, който донесе на Швейцария първи олимпийски медал в бобслея от Торино 2006 насам. Той завърши с общо време 3.38.64 минути четирите манша.

Германия завърши вечерта на 17-и февруари с пети златен медал на Олимпийските игри в Милано-Кортина, но и с троен триумф при двойките бобслей (мъже). Първите три места в крайното класиране бяха окупирани от германски шейни.

Шампиони са Йоханес Лохнер и Георг Флайшхауер, които завършиха с общо време 3:39.70 минути. Второто място е за Франческо Фридрих и Александър Шулер, които останаха на 1.34, а бронз прибират Адам Амур и Александър Шалер, завършили с пасив от 1.82.

