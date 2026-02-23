Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ламин Ямал – младият ас на Барселона с исторически юбилей

23 Февруари, 2026 08:25 942 2

  • ламин ямал-
  • барселона-
  • ла лига-
  • рекорд-
  • победа-
  • футбол-
  • асистенция-
  • гол-
  • леванте-
  • реал мадрид-
  • млади таланти

18-годишният футболист продължава да пише своята приказка на „Камп Ноу“

Ламин Ямал – младият ас на Барселона с исторически юбилей - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Едва на 18 години, Ламин Ямал вече се превърна в истинска сензация за Барселона, след като отбеляза своята стотна победа с екипа на каталунския гранд. В среща от 25-ия кръг на Ла Лига, Барса демонстрира класа и надделя убедително над Леванте с 3:0.

Ямал започна като титуляр и впечатли с изключителна игра, като асистира за третото попадение на своя отбор. Младият нападател бе заменен малко преди последния съдийски сигнал, в 88-ата минута, но вече бе оставил своя отпечатък върху двубоя.

Текущият сезон се оказва изключително успешен за Ямал – той вече има 33 изиграни мача във всички турнири, като е реализирал 15 гола и е подал за още 12. Тези впечатляващи показатели затвърждават статута му на един от най-обещаващите футболисти в Европа.

Триумфът над Леванте не само донесе юбилейната победа на Ямал, но и върна Барселона на върха в испанското първенство. Каталунците изпревариха вечния си съперник Реал Мадрид с една точка и отново заеха лидерската позиция в Ла Лига.

Без съмнение, Ламин Ямал продължава да пише своята приказка на „Камп Ноу“, а феновете на Барса с нетърпение очакват следващите му подвизи на зеления терен.


Оценка 5 от 2 гласа.
Оценка 5 от 2 гласа.
  • 1 Гост

    2 0 Отговор
    Малко го надуват детето. Дано кучките не го препънат като нашите спортисти.

    09:11 23.02.2026

  • 2 Започнете

    2 2 Отговор
    От него голям футболист няма да излезе. Вече започна пропадането му

    09:20 23.02.2026

