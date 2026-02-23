Ламин Ямал – младият ас на Барселона с исторически юбилей

Едва на 18 години, Ламин Ямал вече се превърна в истинска сензация за Барселона, след като отбеляза своята стотна победа с екипа на каталунския гранд. В среща от 25-ия кръг на Ла Лига, Барса демонстрира класа и надделя убедително над Леванте с 3:0.

Ямал започна като титуляр и впечатли с изключителна игра, като асистира за третото попадение на своя отбор. Младият нападател бе заменен малко преди последния съдийски сигнал, в 88-ата минута, но вече бе оставил своя отпечатък върху двубоя.

Текущият сезон се оказва изключително успешен за Ямал – той вече има 33 изиграни мача във всички турнири, като е реализирал 15 гола и е подал за още 12. Тези впечатляващи показатели затвърждават статута му на един от най-обещаващите футболисти в Европа.

Триумфът над Леванте не само донесе юбилейната победа на Ямал, но и върна Барселона на върха в испанското първенство. Каталунците изпревариха вечния си съперник Реал Мадрид с една точка и отново заеха лидерската позиция в Ла Лига.

Без съмнение, Ламин Ямал продължава да пише своята приказка на „Камп Ноу“, а феновете на Барса с нетърпение очакват следващите му подвизи на зеления терен.