Мартин Георгиев с дебют като титуляр за АЕК Атина

23 Февруари, 2026 08:04 705 0

Тимът на българина разгроми Левадиакос

Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският национал Мартин Георгиев записа първата си изява като титуляр за АЕК Атина, след като тимът му разгроми Левадиакос с категоричното 4:0 в среща от 22-рия кръг на гръцката Суперлига. Сблъсъкът се проведе на модерния стадион "Allwyn Arena" в сърцето на гръцката столица, където атмосферата бе наелектризирана от началото до края.

Още в петата минута камерунският защитник Аролд Мукуди даде тон на головото шоу, възползвайки се от прецизно подаване на румънския халф Разван Марин.

Втората част се превърна в истински празник за феновете на "жълто-черните". Само в рамките на 19 минути АЕК наниза още три попадения – сръбският нападател Лука Йович се разписа в 49-ата минута, последван от капитана Петрос Манталос (59') и самия Разван Марин, който оформи крайния резултат в 68-ата минута.

С този убедителен успех АЕК Атина си върна лидерската позиция в класирането, събирайки 52 точки – с две повече от основния конкурент Панатинайкос. Левадиакос, от своя страна, заемат четвъртото място с 39 пункта.

Дебютът на Мартин Георгиев като титуляр не остана незабелязан – българинът демонстрира стабилност, увереност и отлична игра в защита, което със сигурност ще му донесе още повече доверие от треньорския щаб на АЕК.


