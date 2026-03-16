Тимъти Шаламе "се преби" на червения килим на "Оскарите" (СНИМКА)

Снимка с пребиващия се по стълбите по време на церемонията по връчване на наградите "Оскар" за 2026 г. Тимъти Шаламе, станала вайръл в социалните мрежи, всъщност се оказа подвеждаща. Тя е добре познат меме кадър на мъж, който пада по стълбите на фестивала в Кан през 2011 г.

Снимка: Интернет

Същата снимка често бива погрешно приписвана на различни знаменитости през годините, включително на Джейсън Деруло. Шегите по адрес на Шаламе се засилиха заради негови скорошни противоречиви коментари, че „на никого вече не му пука за опера и балет“. Потребители в X и Instagram използваха фалшивата новина за падането, за да се пошегуват, че е трябвало да вземе „уроци по балет“, за да има по-добро равновесие.

На самата церемония Шаламе се появи в бял смокинг на Givenchy и премина по червения килим без инциденти, макар и сам, докато приятелката му Кайли Дженър се присъедини към него по-късно в залата.