Тимъти Шаламе "се преби" на червения килим на "Оскарите" (СНИМКА)

16 Март, 2026 11:45 612 2

Всъщност се оказа, че снимката е подвеждаща

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Снимка с пребиващия се по стълбите по време на церемонията по връчване на наградите "Оскар" за 2026 г. Тимъти Шаламе, станала вайръл в социалните мрежи, всъщност се оказа подвеждаща. Тя е добре познат меме кадър на мъж, който пада по стълбите на фестивала в Кан през 2011 г.

Снимка: Интернет

Същата снимка често бива погрешно приписвана на различни знаменитости през годините, включително на Джейсън Деруло. Шегите по адрес на Шаламе се засилиха заради негови скорошни противоречиви коментари, че „на никого вече не му пука за опера и балет“. Потребители в X и Instagram използваха фалшивата новина за падането, за да се пошегуват, че е трябвало да вземе „уроци по балет“, за да има по-добро равновесие.

На самата церемония Шаламе се появи в бял смокинг на Givenchy и премина по червения килим без инциденти, макар и сам, докато приятелката му Кайли Дженър се присъедини към него по-късно в залата.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хъхъ

    5 0 Отговор
    Кой е този и какво значи "вайръл"?

    Коментиран от #2

    11:48 16.03.2026

  • 2 Да знаеш

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "хъхъ":

    И аз не знам кой е този, вероятно някой с лакирани нокти.
    А относно "вайръл" - Паисий го е казал още преди 250 години!

    11:54 16.03.2026