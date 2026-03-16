НОИ ще изплати добавките за Великден заедно с пенсиите за април

16 Март, 2026 11:49 350 3

Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Националният осигурителен институт (НОИ) ще изплати допълнителна сума към пенсията на над 1,6 млн. пенсионери заедно с пенсиите за април 2026 г. На свое заседание на 11 март 2026 г. Министерският съвет прие решение за отпускане на „великденски добавки“ на най-уязвимите групи пенсионери по определен финансов критерий.

В изпълнение на взетото решение по 50 евро допълнително ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите, добавките и компенсациите към тях е до 390,63 евро включително, колкото е размерът на линията на бедност за тази година. По 20 евро ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите, добавките и компенсациите към тях е от 390,64 евро до 620,20 евро включително, т.е. до размера на минималната работна заплата за настоящата година.

Необходимите средства за изплащане на добавките са 57 800 000 евро. Те ще бъдат преведени от държавния бюджет към бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО).

В средата на февруари 2026 г. Националният осигурителен институт предостави финансови разчети на Министерството на труда и социалната политика, въз основа на които бяха подготвени различни варианти за подпомагане на пенсионерите за Великденските празници.

По последни данни общият брой на пенсионерите, на които се изплащат пенсии от ДОО е 2 070 258.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Бат Венце Сикаджията

    2 0 Отговор
    Ной ,Мойта, Твой с тези пенсии дето ги давате не заработени след някоя друга година ще глътнете вода като каже ЕС и ЕЦБ да се намали всичко.

    11:53 16.03.2026

  • 3 Богат пенсионвр

    3 0 Отговор
    Мене това не ме касае. Мерси за информацията, все пак! Пожелавам и на властимащите да получат коледна ... информация

    11:57 16.03.2026

