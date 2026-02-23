Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Тенис »
Виктория Томова с ново изкачване в световната ранглиста на WTA

Виктория Томова с ново изкачване в световната ранглиста на WTA

23 Февруари, 2026 13:20 606 0

  • арина сабаленка-
  • тенис-
  • виктория томова -
  • световна ранглиста-
  • wta

На върха продължава да доминира Арина Сабаленка

Виктория Томова с ново изкачване в световната ранглиста на WTA - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Българската тенисистка Виктория Томова се придвижи с две позиции напред в най-актуалната световна ранглиста на Женската тенис асоциация (WTA), публикувана днес. 30-годишната софиянка вече заема 151-ото място в престижната класация, разполагаща с 490 точки в актива ѝ.

Миналата седмица Томова достигна до четвъртфиналите както на сингъл, така и на двойки в надпреварата от сериите WTA 125 в Оейраш (Португалия), демонстрирайки отлична форма и борбен дух на твърдите кортове.

Този прогрес затвърждава позицията ѝ като най-добрата българска тенисистка в момента. За съжаление, младата надежда на родния тенис Елизара Янева отстъпи с 17 места и вече е 245-а в света с 288 точки. 18-годишната състезателка ще има възможност да навакса в предстоящите турнири.

На върха на световната ранглиста продължава да доминира Арина Сабаленка от Беларус, която е лидер с внушителните 10 675 точки. След нея се нарежда полската звезда Ига Швьонтек със 7 588 точки, а третата позиция е за Елена Рибакина от Казахстан, която с 7 253 точки.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове