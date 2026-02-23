Виктория Томова с ново изкачване в световната ранглиста на WTA

Българската тенисистка Виктория Томова се придвижи с две позиции напред в най-актуалната световна ранглиста на Женската тенис асоциация (WTA), публикувана днес. 30-годишната софиянка вече заема 151-ото място в престижната класация, разполагаща с 490 точки в актива ѝ.

Миналата седмица Томова достигна до четвъртфиналите както на сингъл, така и на двойки в надпреварата от сериите WTA 125 в Оейраш (Португалия), демонстрирайки отлична форма и борбен дух на твърдите кортове.

Този прогрес затвърждава позицията ѝ като най-добрата българска тенисистка в момента. За съжаление, младата надежда на родния тенис Елизара Янева отстъпи с 17 места и вече е 245-а в света с 288 точки. 18-годишната състезателка ще има възможност да навакса в предстоящите турнири.

На върха на световната ранглиста продължава да доминира Арина Сабаленка от Беларус, която е лидер с внушителните 10 675 точки. След нея се нарежда полската звезда Ига Швьонтек със 7 588 точки, а третата позиция е за Елена Рибакина от Казахстан, която с 7 253 точки.