ЦСКА прегази Левски и обра купите и медалите на турнир в София

23 Февруари, 2026 17:01 623 0

Младите армейци, набор 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г., спечелиха златните медали

ЦСКА прегази Левски и обра купите и медалите на турнир в София - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Академия ЦСКА обра купите и медалите на най-престижния детски футболен турнир в София. Младите армейци, набор 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г., спечелиха златните медали в 5 от турнирните групи, като отбори от академията ни взеха сребърните отличия в още 3 от потоците на „Sofia Cup“.

Талантите на Академия ЦСКА се представиха на много високо ниво в четиридневния турнир, показвайки добри игри и записвайки изразителни победи срещу отбори като Левски, Септември, Национал, Локомотив (Пловдив), Локомотив (София), Черно Море, Ботев (Враца), ДИТ, отбора от Бистрица и други.

Резултати на представителните отбори на ЦСКА от финалната фаза на турнира:
Набор 2018 (с треньор Иво Маринков):
Финал (Поток 1):
ЦСКА 6:1 Левски

Финал (Поток 2):
ЦСКА 2:3 Национал

Набор 2017 (с треньор Калоян Радков):
Финал (Поток 1):
ЦСКА 6:0 Левски

Финал (Поток 2):
ЦСКА 5:0 Олимпия

Набор 2016 (с треньор Стефан Митев):
Полуфинал:
ЦСКА 5:3 Национал

Финал:
ЦСКА 2:3 Левски

Набор 2015 (с треньор Димитър Чолаков):
Полуфинал:
ЦСКА 3:2 Левски

Финал:
ЦСКА 6:0 ДИТ

Набор 2014 (с треньор Николай Христов):
Полуфинал (Поток 1):
ЦСКА 1:0 Левски

Полуфинал (Поток 2):
ЦСКА 6:1 Отбора от Бистрица

Финал (Поток 1):
ЦСКА 0:0 Национал (2:3 след дузпи)

Финал (Поток 2):
ЦСКА 2:0 Национал

Набор 2013 (с треньор Мартин Николов):
Полуфинал:
ЦСКА 1:1 Локомотив (Пд) (0:2 след дузпи)

Малък финал:
ЦСКА 3:1 Септември


