Отложиха 4 мача заради нарковойната в Мексико

Четири футболни мача в Мексико бяха отложени в неделя, след като армията уби лидера на наркокартела „Халиско - ново поколение” (CJNG).
Два двубоя са от местния елит - Керетаро срещу Хуарес при мъжете и Чивас срещу Америка в женската лига. Другите две срещи са от второто ниво на мъжкия футбол.
След смъртта на Немесио Осегера Севрантес поддръжниците му изгориха коли и блокираха пътища. Поради тази причина настанаха огромни безредици.
Картелът CJNG се счита за най-мощния в Мексико, с приблизително 19 000 членове и операции в 21 от 32-те щата. Той е определен като чуждестранна терористична организация от администрацията на Доналд Тръмп.
Националният отбор на Мексико има насрочен приятелски мач срещу Исландия в сряда на стадион "Корегидора" в Керетаро. Мексиканската футболна федерация не е предприела никакви публични действия за отлагането на срещата.
1 ЦРУ
Във Света са около 55.И разполагат с милиарди $.Близо трилион.Много от служителите им са държавни такива.С една дума,те са част от държавата в някой държави.
Коментиран от #2
19:01 23.02.2026
2 Усраула Лайненс
До коментар #1 от "ЦРУ":даже картелите си имат и държава - България
20:30 23.02.2026