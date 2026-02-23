Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Отложиха 4 мача заради нарковойната в Мексико

23 Февруари, 2026 18:43 1 327 2

Два двубоя са от местния елит

Отложиха 4 мача заради нарковойната в Мексико - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Четири футболни мача в Мексико бяха отложени в неделя, след като армията уби лидера на наркокартела „Халиско - ново поколение” (CJNG).

Два двубоя са от местния елит - Керетаро срещу Хуарес при мъжете и Чивас срещу Америка в женската лига. Другите две срещи са от второто ниво на мъжкия футбол.

След смъртта на Немесио Осегера Севрантес поддръжниците му изгориха коли и блокираха пътища. Поради тази причина настанаха огромни безредици.

Картелът CJNG се счита за най-мощния в Мексико, с приблизително 19 000 членове и операции в 21 от 32-те щата. Той е определен като чуждестранна терористична организация от администрацията на Доналд Тръмп.

Националният отбор на Мексико има насрочен приятелски мач срещу Исландия в сряда на стадион "Корегидора" в Керетаро. Мексиканската футболна федерация не е предприела никакви публични действия за отлагането на срещата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ЦРУ

    8 0 Отговор
    Не само в Мексико има картели.
    Във Света са около 55.И разполагат с милиарди $.Близо трилион.Много от служителите им са държавни такива.С една дума,те са част от държавата в някой държави.

    Коментиран от #2

    19:01 23.02.2026

  • 2 Усраула Лайненс

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "ЦРУ":

    даже картелите си имат и държава - България

    20:30 23.02.2026

