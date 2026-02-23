Лудогорец рухна на "Колежа", Ботев Пд зарадва Левски

Ботев (Пловдив) надви Лудогорец с 2:1 в последния мач от 22-ия кръг на efbet Лига. Николай Минков (48) беше точен за "канарчетата", а за шампионите се разписа Идан Нахмиас (80). В добавеното време на срещата и с човек по-малко Карлос Алгара (90+3) донесе успеха за пловдивчани. Този резултат зарадва Левски, който дърпа с цели 10 точки пред Лудогорец.
Двубоят беше много важен и за двата отбора в преследване на целите им през сезона. Домакините провеждат доста слаб за изискванията на феновете сезон, а от своя страна Лудогорец изостава сериозно от лидерското място.
Още в първата минута на срещата Ботев можеше да поведе в резултата. Неразбирателство в защитата на Лудогорец позволи на Никола Илиев да поеме топката, да се справи с вратаря, но не и да насочи удара си във вратата. Шутът на Коко Илиев беше блокиран от Нахимиас пред голлинията.
В 8-ата минута блестяща намеса на Даниел Наумов предотврати сигурен гол. Нахмиас центрира, а Ерик стреля с глава. Вратарят на Ботев беше на мястото си и боксира. Две минути по-късно Ботев организира контраатака. Топката достигна до левия фланг. Самуел Калу я пое и стреля технично към далечния ъгъл. Серджио Падт показа добрия си рефлекс и с една ръка изби топката в корнер.
След минутите, в които станахме свидетели на добри положения пред двете врати, двата тима не показаха най-доброто от себе си в предни позиции. Едва в 42-рата минута пред Руан се откри възможност да засече центриране по земя. Той игра с топката, но и Даниел Наумов внимаваше.
В 48-ата минута Ботев организира блестяща контраатака, с която поведе в резултата. Самуел Калу изведе с отличен пас капитана Минков, който се възползва от излизането напред на Серджио Падт и с копване на топката прехвърли стража на Лудогорец.
В 68-ата минута влезлият от резервната скамейка Квадво Дуа беше намерен в наказателното поле. Той овладя топката, но нанесе доста слаб удар. Веднага Ботев отговори с много силен, но и крайно неточен шут на Коко Илиев.
Лудогорец натисна сериозно Ботев в неговата половина. В крайна сметка опълчението се пропуска от корнер в 80-ата минута. Идан Нахмиас засече с глава центриране на първа греда от Винисиус Ногейра, с което възстанови равенството.
Всичко за Ботев сякаш рухна в следващата минута, в която тимът остана с човек по-малко след директен червен картон на Никола Солдо, останал последен в защитата. Бранителят опита да изчисти топката, но го направи в тялото на Руан Круз, когото задържа, а след това и препъна Квадво Дуа. От последвалия фал пред наказателното поле Ивайло Чочев стреля много силно в близост до горната греда.
В третата минута на добавените шест Ботев шокира Лудогорец. С човек по-малко "канарчетата" проведоха перфектна атака. Карлос Алгара беше най-съобразителен в наказателното поле след слабо изчистване на топката при центриране на Самуил Цонов. Алгара се обърна и с премерен удар по земя не остави шансове на Серджио Падт.
БОТЕВ: 29. Наумов, 4. Солдо, 90. Оджим, 17. Минков, 27. Хайн, 30. Чагас, 14. Алгара, 7. Илиев, 42. Видев, 45. Едсон, 11. Игор
ЛУДОГОРЕЦ: 1. Падт, 3. Недялков, 4. Алмейда, 55. Нахмиас, 17. Сон, 18. Чочев, 23. Дуарте, 30. Нареси, 11. Видал, 77. Маркус, 12. Руан
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #14
20:26 23.02.2026
2 Саа поляя
Коментиран от #3, #5
20:39 23.02.2026
3 Ха ха
До коментар #2 от "Саа поляя":Никой не помага на Левски,защото Левски вече играе по шампионски.Ще стане Шампион този отбор който сбърка най малко.Разбирам ти мъката че Може Левски да вдигне титлата но нищо не се знае има още много мачове така че по спокойно.
Коментиран от #6
20:46 23.02.2026
4 Браво
20:48 23.02.2026
5 демек
До коментар #2 от "Саа поляя":Който не ви ляга помага на друг отбор?
Дай всички да ви лягат, съдиите да ви козируват, а коментаторчетата да пищят с фалет, докато се правят че им пука за отборчето ви?
Мисля че с този период приключихме. В ЕЗ няма да има таова безобразие.
Наблягайте на кремвиршите и гледайте да сте доволни ако сте в шесицата, че за догодина и това не е сигурно.
Коментиран от #8
20:52 23.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Цеко. Сифоня
20:53 23.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 корнер
Световно неизвестният му син да научи поговорка " Голям залък лапни, голяма дума не казвай"!
21:05 23.02.2026
10 Артилерист
Коментиран от #12
21:12 23.02.2026
11 Брояч
Какво става с българският футбол бе и надали с тази практика можем да се надяваме на някаква квалификация на Националния било на Евро или Световно...поне поколение-две напред...
21:12 23.02.2026
12 Тиреецо,
До коментар #10 от "Артилерист":а "животните" и прочие сган от Гей сектор с какво са по-различни?! Същите се продават , като другите, на този, който плаща и осигурява безнаказаност.
21:30 23.02.2026
13 Балтанов съм
22:09 23.02.2026
14 Ботевист
До коментар #1 от "Mими Кучева🐕🦺":Много съм разстроен,че Ботев помогна на най омразният отбор в България!☹️
Коментиран от #16
22:18 23.02.2026
15 Шампион
22:32 23.02.2026
16 Ми тогаз
До коментар #14 от "Ботевист":Пук ни ве
Коментиран от #17
23:10 23.02.2026
17 Новичок
До коментар #16 от "Ми тогаз":Ти ли си Васев ??? И какво е това Нфц ??? Пфу...
01:07 24.02.2026