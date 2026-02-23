Лудогорец рухна на "Колежа", Ботев Пд зарадва Левски

Ботев (Пловдив) надви Лудогорец с 2:1 в последния мач от 22-ия кръг на efbet Лига. Николай Минков (48) беше точен за "канарчетата", а за шампионите се разписа Идан Нахмиас (80). В добавеното време на срещата и с човек по-малко Карлос Алгара (90+3) донесе успеха за пловдивчани. Този резултат зарадва Левски, който дърпа с цели 10 точки пред Лудогорец.

Двубоят беше много важен и за двата отбора в преследване на целите им през сезона. Домакините провеждат доста слаб за изискванията на феновете сезон, а от своя страна Лудогорец изостава сериозно от лидерското място.

Още в първата минута на срещата Ботев можеше да поведе в резултата. Неразбирателство в защитата на Лудогорец позволи на Никола Илиев да поеме топката, да се справи с вратаря, но не и да насочи удара си във вратата. Шутът на Коко Илиев беше блокиран от Нахимиас пред голлинията.

В 8-ата минута блестяща намеса на Даниел Наумов предотврати сигурен гол. Нахмиас центрира, а Ерик стреля с глава. Вратарят на Ботев беше на мястото си и боксира. Две минути по-късно Ботев организира контраатака. Топката достигна до левия фланг. Самуел Калу я пое и стреля технично към далечния ъгъл. Серджио Падт показа добрия си рефлекс и с една ръка изби топката в корнер.

След минутите, в които станахме свидетели на добри положения пред двете врати, двата тима не показаха най-доброто от себе си в предни позиции. Едва в 42-рата минута пред Руан се откри възможност да засече центриране по земя. Той игра с топката, но и Даниел Наумов внимаваше.

В 48-ата минута Ботев организира блестяща контраатака, с която поведе в резултата. Самуел Калу изведе с отличен пас капитана Минков, който се възползва от излизането напред на Серджио Падт и с копване на топката прехвърли стража на Лудогорец.

В 68-ата минута влезлият от резервната скамейка Квадво Дуа беше намерен в наказателното поле. Той овладя топката, но нанесе доста слаб удар. Веднага Ботев отговори с много силен, но и крайно неточен шут на Коко Илиев.

Лудогорец натисна сериозно Ботев в неговата половина. В крайна сметка опълчението се пропуска от корнер в 80-ата минута. Идан Нахмиас засече с глава центриране на първа греда от Винисиус Ногейра, с което възстанови равенството.

Всичко за Ботев сякаш рухна в следващата минута, в която тимът остана с човек по-малко след директен червен картон на Никола Солдо, останал последен в защитата. Бранителят опита да изчисти топката, но го направи в тялото на Руан Круз, когото задържа, а след това и препъна Квадво Дуа. От последвалия фал пред наказателното поле Ивайло Чочев стреля много силно в близост до горната греда.

В третата минута на добавените шест Ботев шокира Лудогорец. С човек по-малко "канарчетата" проведоха перфектна атака. Карлос Алгара беше най-съобразителен в наказателното поле след слабо изчистване на топката при центриране на Самуил Цонов. Алгара се обърна и с премерен удар по земя не остави шансове на Серджио Падт.

БОТЕВ: 29. Наумов, 4. Солдо, 90. Оджим, 17. Минков, 27. Хайн, 30. Чагас, 14. Алгара, 7. Илиев, 42. Видев, 45. Едсон, 11. Игор

ЛУДОГОРЕЦ: 1. Падт, 3. Недялков, 4. Алмейда, 55. Нахмиас, 17. Сон, 18. Чочев, 23. Дуарте, 30. Нареси, 11. Видал, 77. Маркус, 12. Руан