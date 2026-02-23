Славия официално представи ново попълнение

Славия привлече Дейвид Малембана, съобщават от клуба в понеделник. За последно 30-годишният защитник носи екипа на Монтана. Националът на Мозамбик е бивш играч на Локомотив Пловдив и Локомотив София. Договорът му е за сезон и половина.

Роденият в Германия футболист е играл още за Ноа, Динамо (Берлин) и втория състав на Динамо (Дрезден) в своята кариера.

Малембана има 8 изиграни двубоя за националния тим на Мозамбик.

В Славия се завръща Владимир Медвед. Крилото от Беларус изигра 6 мача за „белите“ през миналата есен. Договорът на Медвед е за 2,5 години.