Славия официално представи ново попълнение

23 Февруари, 2026 21:35 720 1

  • дейвид малембана-
  • славия-
  • футбол-
  • монтана

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Славия привлече Дейвид Малембана, съобщават от клуба в понеделник. За последно 30-годишният защитник носи екипа на Монтана. Националът на Мозамбик е бивш играч на Локомотив Пловдив и Локомотив София. Договорът му е за сезон и половина.

Роденият в Германия футболист е играл още за Ноа, Динамо (Берлин) и втория състав на Динамо (Дрезден) в своята кариера.

Малембана има 8 изиграни двубоя за националния тим на Мозамбик.

В Славия се завръща Владимир Медвед. Крилото от Беларус изигра 6 мача за „белите“ през миналата есен. Договорът на Медвед е за 2,5 години.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Новичок

    0 0 Отговор
    Знаеме,още вчера Павел Ковачев ни информира.

    00:48 24.02.2026

