Фенербахче изпусна златен шанс за върха след драматичен финал срещу Касъмпаша

24 Февруари, 2026 07:23 1 109 0

Интригата в турската Суперлига се засилва

Фенербахче изпусна златен шанс за върха след драматичен финал срещу Касъмпаша - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Мачът между Фенербахче и Касъмпаша от 23-ия кръг на турската Суперлига, завърши при резултат 1:1 на стадиона в Истанбул. Домакините пропуснаха отлична възможност да настигнат лидера Галатасарай в класирането, след като не успяха да задържат преднината си в последните секунди на срещата.

Кулминацията настъпи в добавеното време, когато напрежението на терена достигна връхната си точка. В 93-ата минута гостите от Касъмпаша останаха с човек по-малко, след като Мортада Бен Уанес получи втори жълт картон и напусна преждевременно играта.

Само две минути по-късно, Марко Асенсио донесе радост на феновете на "жълто-сините", откривайки резултата и давайки надежда за победа.

Но съдбата имаше други планове – в 101-ата минута габонският нападател Джим Алевина шокира домакините, като изравни резултата и донесе ценна точка за Касъмпаша.

Така Фенербахче остана на второ място с 53 точки, на две зад вечния си съперник Галатасарай, който продължава да оглавява таблицата. Касъмпаша, от своя страна, продължава битката за оцеляване, заемайки 16-ата позиция с 20 точки – само на ръба на зоната на изпадащите.


