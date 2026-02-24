Голово шоу между Алавес и Жирона завърши без победител

В истински футболен спектакъл на стадион „Мендисороса“ отборите на Алавес и Жирона си поделиха точките след драматично равенство 2:2 в двубой от 25-ия кръг на Ла Лига.

Срещата започна вихрено за домакините, които още в петата минута излязоха напред в резултата. Аржентинският нападател Лукас Бойе демонстрира хладнокръвие и откри головата сметка на мача, за радост на местната публика.

Гостите от Жирона обаче не се стъписаха и в 31-ата минута Владислав Ванат възстанови равенството с прецизен удар с глава, с което върна интригата на терена.

Втората част предложи още по-големи емоции. В 73-ата минута Виктор Циганков реализира красиво попадение след отлична асистенция на Азедин Унахи, с което гостите обърнаха резултата в своя полза. Алавес не се предаде и в самия край на редовното време, в 89-ата минута, Лукас Бойе отново се разписа, този път носейки ценна точка на своя тим.

След този оспорван двубой, Жирона заема 11-ата позиция във временното класиране с актив от 30 точки, докато Алавес е на 14-о място с 27 пункта.