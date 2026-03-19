Преизчисляват пенсиите на 355 хиляди работещи пенсионери от 1 април

19 Март, 2026 11:54 693 11

Мярката се прилага ежегодно от 2021 г.

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

От 1 април 2026 г. Националният осигурителен институт (НОИ) ще започне служебното преизчисляване на пенсиите на над 355 000 пенсионери, които са продължили да работят и да се осигуряват след пенсионирането си. Мярката цели автоматично актуализиране на пенсиите, без да е необходимо да се подават отделни заявления.

Преизчисляването обхваща всички видове трудови пенсии - за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност поради общо заболяване, както и за инвалидност вследствие на трудова злополука или професионална болест. Условието за служебно преизчисляване е пенсионерът да е натрупал осигурителен стаж през 2025 г., независимо от неговата продължителност, и да не е подал самостоятелно заявление за актуализация на пенсията си до 1 април 2026 г. с осигурителен доход и стаж, придобити след пенсионирането.

Данните за преизчисляването се предоставят от работодателите за наетите пенсионери, а за самоосигуряващите се лица се използват отчетените осигурителни вноски до 31 декември на предходната календарна година. По този начин се гарантира, че пенсиите ще бъдат актуализирани на базата на реално придобития осигурителен доход.

Мярката се прилага ежегодно и е в сила от 2021 г. Миналата година по този ред бяха актуализирани около 363 000 пенсии, като средното увеличение достигна около 11 лв. Общият разход за бюджета за преизчислените пенсии през 2025 г. възлезе на приблизително 45 млн. лв., посочиха от НОИ.

Освен това, приходите по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване за януари 2026 г. достигат 625,0 млн. евро, което представлява ръст от 61,7 млн. евро или 11,0% спрямо същия месец на предходната година. Това отразява устойчивото нарастване на постъпленията от осигурителни вноски и допълнително укрепва финансовата база за изплащане и актуализиране на пенсиите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Само питам

    10 2 Отговор
    Какво произвеждат НОИ

    Коментиран от #2, #3, #4, #6

    11:55 19.03.2026

  • 2 Отговор

    17 1 Отговор

    До коментар #1 от "Само питам":

    На работници и пенсионери жълти евроцентове, а на герберо-пеевските депутати крадци, по 20 хиляди евро на месец.

    11:57 19.03.2026

  • 3 Само отговарям

    11 3 Отговор

    До коментар #1 от "Само питам":

    НОИ произвеждат инфлация и проблеми.

    12:00 19.03.2026

  • 4 така де

    14 2 Отговор

    До коментар #1 от "Само питам":

    преизчислява пенсиит на работещите милиционери които се пенсионират млади с 20 заплати и продължават да те глобяват по пътя , Както и на техните роднини настанени на държавни длъжности

    12:03 19.03.2026

  • 5 В СТ ЗАГОРА НА СЯКО КЮШЕ

    5 1 Отговор
    ИМА ПО ТРИ ПАТРУЛКИ ШКОДА КОДИЯК.......САМИ ЛИ СА ДЕБНАТ ИЛИ СЕКИ ГО ГЛОБЯВАТ ЗА ИНОНЕЩО ПОТРИПЪТИИИИИ

    12:07 19.03.2026

  • 6 Европеец

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Само питам":

    Хубаво се а изчисляват пенсиите, но дали е достатъчно възрастните хора да живеят достоен живот....Да попитам и нали пенсия се дава за навършени години, когато се смята че хората вече са на трудоспособни за изпълнение на трудови задачи... Всички пенсионери работят, защото не могат да оцелеят с мизерните пенсии, които осигуряват управляващите..... Както е тръгнало и липсата на парички за плащане на пенсии сегашните неграмотни управляващи ще направят да работим до гроб....

    12:08 19.03.2026

  • 7 350 000 чантаджии

    5 2 Отговор
    На заплата и пенсия, а младите без работа

    12:10 19.03.2026

  • 8 Дърт

    3 4 Отговор
    Това са 355 000 БЪДЕЩИ пенсионери с НЕДОСТИГ НА ТРУДОВ СТАЖ. Крайно време е да се махнат работещите пенсионери или да се въведат рестриктивни мерки за тях. Те изкривяват пазара на труда и задълбочават кризата в НОЙ.

    12:10 19.03.2026

  • 9 И една бутилка вино

    7 0 Отговор
    Не можем да си купим с увеличението.

    12:11 19.03.2026

  • 10 Данчо

    3 1 Отговор
    С колко% ще е увеличението. Можеше да напишете.

    12:14 19.03.2026

  • 11 Ковчегът на НОЙ

    0 0 Отговор
    Значи, досегашните смешни пенции, след преизчисляването, ще станат трагикомично смешни и абсурдни.

    12:26 19.03.2026

