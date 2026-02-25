ФИФА уверява: Мачовете от световното първенство в Мексико не са застрашени

Мексико остава стабилен домакин на Мондиал 2026, въпреки скорошните събития, разтърсили страната. Президентът на ФИФА Джани Инфантино категорично заяви, че няма никаква заплаха за провеждането на футболните срещи на мексиканска територия.

По време на официална визита в Колумбия, Инфантино се обърна към медиите с думи на подкрепа и доверие към мексиканските власти. „Мексико е изключителна държава, на която ФИФА напълно разчита. Следим внимателно обстановката, но сме убедени, че президентът Клаудия Шейнбаум и местните институции ще осигурят безпроблемното протичане на турнира“, подчерта той.

Напрежението в страната се повиши след като бе убит един от най-влиятелните лидери на наркокартелите – Ел Менчо. Въпреки това, подготовката за Световното първенство върви по график. Гуадалахара, столицата на щата Халиско, ще приеме четири мача от груповата фаза и два от елиминационните кръгове на Мондиал 2026.

Общо 13 срещи ще се изиграят на мексиканска земя, което превръща страната в ключов партньор на най-големия футболен форум.