Новини
Спорт »
Световен футбол »
ФИФА уверява: Мачовете от световното първенство в Мексико не са застрашени

ФИФА уверява: Мачовете от световното първенство в Мексико не са застрашени

25 Февруари, 2026 18:27 460 2

  • мондиал 2026-
  • мексико-
  • фифа-
  • джани инфантино-
  • гуадалахара-
  • сигурност-
  • футбол-
  • световно първенство

Напрежението в страната се повиши след като бе убит един от най-влиятелните лидери на наркокартелите – Ел Менчо

ФИФА уверява: Мачовете от световното първенство в Мексико не са застрашени - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Мексико остава стабилен домакин на Мондиал 2026, въпреки скорошните събития, разтърсили страната. Президентът на ФИФА Джани Инфантино категорично заяви, че няма никаква заплаха за провеждането на футболните срещи на мексиканска територия.

По време на официална визита в Колумбия, Инфантино се обърна към медиите с думи на подкрепа и доверие към мексиканските власти. „Мексико е изключителна държава, на която ФИФА напълно разчита. Следим внимателно обстановката, но сме убедени, че президентът Клаудия Шейнбаум и местните институции ще осигурят безпроблемното протичане на турнира“, подчерта той.

Напрежението в страната се повиши след като бе убит един от най-влиятелните лидери на наркокартелите – Ел Менчо. Въпреки това, подготовката за Световното първенство върви по график. Гуадалахара, столицата на щата Халиско, ще приеме четири мача от груповата фаза и два от елиминационните кръгове на Мондиал 2026.

Общо 13 срещи ще се изиграят на мексиканска земя, което превръща страната в ключов партньор на най-големия футболен форум.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    0 0 Отговор
    А в САЩ застрашени ли са? Няма ли да има санкции срещу тях?

    18:48 25.02.2026

  • 2 Пълен смях

    0 0 Отговор
    МДАААА ЩЕ ПРОДАВАТЕ БИЛЕТИ ПО 5 ДОЛАРА НА МЕСТНИТЕ ЗА ДА НАПЪЛНИТЕ СТАДИОНИТЕ

    18:57 25.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове