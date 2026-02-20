Александра Начева с нов личен рекорд в тройния скок при завръщането от тежката травма

След дълго отсъствие от лекоатлетическата сцена, българската надежда в тройния скок Александра Начева отново напомни за себе си с блестящо представяне. 24-годишната състезателка на Ботев (Пловдив), която през 2018 г. стана световна шампионка за девойки в Тампере, преодоля тежка травма и операция на петата, за да се завърне по-силна от всякога.

В момента Начева се подготвя усилено в Република Южна Африка, където взе участие в престижен турнир на открито. Там тя постигна впечатляващ резултат от 13.97 метра – най-доброто ѝ постижение за сезона до момента. Този успех е ясен знак, че Александра постепенно възвръща формата си и отново е сред водещите имена в дисциплината.

В социалните мрежи младата атлетка сподели емоционално послание към своите фенове, разкривайки трудностите по пътя към възстановяването: "13,97 . . . по-трудно е от колкото си го представях! Но по-труден беше пътят да стигнем дотук! Изпълнен с много тренировки, съмнения, провали и малки успехи, тръгване от стадиона много пъти с усмивка и много пъти със сълзи и яд. Моменти, в които си казваш, че положението е толкова зле, че няма как да се получи, и такива, в които виждаш,че м**ка му . . . "още те бива". Мисля, че всеки спортист минава през тези първите мисли, но нали казват, че разликата между победителя и загубилия е, че победителят се е опитал още веднъж. Сега по спортно-техническата част . . . криво, грешно, това е положението на ситуацията".