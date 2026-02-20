Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Лека атлетика »
Александра Начева с нов личен рекорд в тройния скок при завръщането от тежката травма

Александра Начева с нов личен рекорд в тройния скок при завръщането от тежката травма

20 Февруари, 2026 21:38 886 0

  • александра начева-
  • троен скок-
  • личен рекорд-
  • лека атлетика-
  • ботев пловдив-
  • възстановяване-
  • спортни новини-
  • българия-
  • южна африка-
  • шампионка

24-годишната състезателка на Ботев (Пловдив) е световна шампионка за девойки в Тампере през 2018г.

Александра Начева с нов личен рекорд в тройния скок при завръщането от тежката травма - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

След дълго отсъствие от лекоатлетическата сцена, българската надежда в тройния скок Александра Начева отново напомни за себе си с блестящо представяне. 24-годишната състезателка на Ботев (Пловдив), която през 2018 г. стана световна шампионка за девойки в Тампере, преодоля тежка травма и операция на петата, за да се завърне по-силна от всякога.

В момента Начева се подготвя усилено в Република Южна Африка, където взе участие в престижен турнир на открито. Там тя постигна впечатляващ резултат от 13.97 метра – най-доброто ѝ постижение за сезона до момента. Този успех е ясен знак, че Александра постепенно възвръща формата си и отново е сред водещите имена в дисциплината.

В социалните мрежи младата атлетка сподели емоционално послание към своите фенове, разкривайки трудностите по пътя към възстановяването: "13,97 . . . по-трудно е от колкото си го представях! Но по-труден беше пътят да стигнем дотук! Изпълнен с много тренировки, съмнения, провали и малки успехи, тръгване от стадиона много пъти с усмивка и много пъти със сълзи и яд. Моменти, в които си казваш, че положението е толкова зле, че няма как да се получи, и такива, в които виждаш,че м**ка му . . . "още те бива". Мисля, че всеки спортист минава през тези първите мисли, но нали казват, че разликата между победителя и загубилия е, че победителят се е опитал още веднъж. Сега по спортно-техническата част . . . криво, грешно, това е положението на ситуацията".


Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове