Шеф от Премиър лийг е обвинен в изнасилване на непълнолетна, но няма да бъде съден

Жена обвини известен директор на клуб от Висшата лига в сексуално насилие и изнасилване в дома му, но както наказателното, така и гражданското дело не можаха да продължат. Високопоставен директор на клуб от английската Висшата лига, обвинен в сексуално насилие, няма да понесе последствия, след като гражданското дело срещу него беше прекратено. Лицето, чието име не може да бъде назовано поради съдебна заповед за анонимност, беше обвинено от жена, която твърди, че е била на 15 години по време на предполагаемите инциденти, случили се през 90-те години на миналия век.

Обвинението срещу въпросния директор беше за изнасилване на жената в неговия дом. След като се свързва с полицията повече от година след събитията, предполагаемата жертва е била информирана, че не може да бъде заведено наказателно дело поради законодателството, действало по онова време. Впоследствие срещу директора трябваше да започне гражданско дело, като предполагаемата жертва го съдеше за утежнени вреди. В иска се твърдеше, че той е „извършил посегателство срещу личността на ищцата (нападение и побой) и умишлено е причинил телесна повреда“.

Това дело обаче също няма да се състои, тъй като беше прекратено. По този повод Футболната асоциация на Англия (FA) публикува изявление относно своите процедури за безопасност.

В него се казва: „Разполагаме със стабилни мерки за безопасност и всички сигнали, постъпили при нас, се обработват в съответствие с нашите политики и процедури. Ние разследваме и оценяваме всички твърдения и притеснения относно лица, които могат да представляват риск от увреждане на деца и възрастни във футбола, и когато е приложимо, можем да наложим пропорционални мерки за безопасност в съответствие с разпоредбите на FA. Не коментираме отделни случаи.“

Заповедта за анонимност е издадена по искане на мъжа през 2024 г. В тогавашното изявление се посочва: „Самоличността на ответника като страна по това производство е поверителна и не трябва да бъде публикувана. Неразкриването на самоличността на ответника е необходимо, за да се осигури правилното администриране на правосъдието и за да се защитят интересите на ответника, като няма достатъчен противоположен обществен интерес за разкриване.“