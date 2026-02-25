Новини
Анди Робъртсън на прага на раздяла с Ливърпул: три клуба от Висшата лига проявяват интерес

25 Февруари, 2026 08:25 913 0

Шотландският бек може да смени клуба това лято след ограничената си роля в състава на Арне Слот

Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Левият бек на Шотландия, Анди Робъртсън, е на път да напусне Ливърпул след края на сезона, след като тази кампания записа едва 638 минути в английската Премиър лийг. Възможността за трансфер се засилва от желанието на клуба да залага на по-млади футболисти, докато треньорът Арне Слот оценява опита и лидерските качества на шотландския национал.

Според “Caught Office”, три клуба вече проявяват сериозен интерес към 31-годишния защитник – Астън Вила, Кристъл Палас и Уулвърхемптън. Всички те виждат в Робъртсън опитен и надежден играч, който би могъл да стабилизира отбраната им, особено предвид богатия му опит в Премиър лийг и европейските турнири.

Футболният свят ще следи с интерес дали Ливърпул ще успее да го задържи, или той ще потърси ново предизвикателство, докато клубът се подготвя за бъдещи проекти с по-млад състав.


