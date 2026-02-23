Новини
Спорт »
Световен футбол »
Карагър съсипа от критики Мохамед Салах и Коди Гакпо и похвали талант

23 Февруари, 2026 16:46 608 1

  • мохамед салах-
  • коди гакпо-
  • ливърпул-
  • джейми карагър-
  • футбол-
  • рио нгумоа

Двамата бяха титуляри в селекцията на Арне Слот и присъствието им на терена бе безлично

Карагър съсипа от критики Мохамед Салах и Коди Гакпо и похвали талант - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият защитник на Ливърпул - Джейми Карагър разкритикува Мохамед Салах и Коди Гакпо за представянето им във вчерашния двубой с Нотингам Форест, спечелен от „мърсисайдци“ с 1:0 . Двамата бяха титуляри в селекцията на Арне Слот и присъствието им на терена бе безлично, което накара мениджъра на шампионите да ги замени с Рио Нгумоа и Федерико Киеза в 77-ата минута. Това промени динамиката на играта на Ливърпул в атака, а тийнейджърът центрира за двете голови ситуации пред вратата на Ортега - отменения гол на МакАлистър и впоследствие победното попадение на аржентинеца. Карагър смята, че е време Нгумоа да получи шансове да стартира и като титуляр.

“Това е един от най-големите обири, които видях в Премиър лийг през този сезон. Рио Нгумоа влезе в 77-ата минута и за 15 минути направи повече, отколкото Гакпо и Салах в целия мач. Това хлапе промени играта. Той вече трябва да започва и като титуляр. Толкова е добър”, заяви Карагър.

Салах, от своя страна, реагира доста иронично на решението на бъде заменен, което предизвика негативни реакции сред феновете на Ливърпул в социалните мрежи.

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот коментира развитието на Нгумоа след мача с Нотингам.

„Той има невероятен потенциал, иначе на 17 години нямаше да играе толкова много за Ливърпул. Няма футболист на неговата възраст във Висшата лига, който да е играл толкова много минути. Това показва колко много го ценим. Рио се подобрява, става по-силен с всеки мач“, каза Слот.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Най смешни бяха коментаторите от Диема,които си хапеха пръстите от яд ,че Пуул спечелиха мача.

    16:50 23.02.2026

