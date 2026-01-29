Пламен Гълъбов подписа с Кизилжар

Българският централен защитник Пламен Гълъбов започва нова страница в своята футболна кариера, след като официално се присъедини към казахстанския клуб Кизилжар. Новината бе обявена от ръководството на тима, което приветства опитния бранител в редиците си.

Договорът на 30-годишния Гълъбов е за предстоящия сезон в Премиер лигата на Казахстан, където се очаква той да внесе стабилност и класа в отбраната на Кизилжар.

Преди да акостира в Казахстан, Гълъбов носеше екипа на шотландския Дънди Юнайтед, но през зимата двете страни се разделиха по взаимно съгласие.

В богатата си кариера защитникът е играл още за израелските Макаби Петах Тиква, Макаби Нетаня и Бейтар Йерусалим, където натрупа ценен международен опит. С трансфера си в Кизилжар Пламен Гълъбов ще има възможност да се докаже на нова сцена и да затвърди реномето си на стабилен и всеотдаен футболист.