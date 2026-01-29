Новини
Спорт »
Световен футбол »
Пламен Гълъбов подписа с Кизилжар

Пламен Гълъбов подписа с Кизилжар

29 Януари, 2026 21:09 475 1

  • пламен гълъбов-
  • кизилжар-
  • казахстан-
  • български футболист-
  • трансфер-
  • защитник-
  • нов отбор-
  • футболни новини

Футболистът ще продължи кариерата си в Казахстан

Пламен Гълъбов подписа с Кизилжар - 1
Снимка: Instagram
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският централен защитник Пламен Гълъбов започва нова страница в своята футболна кариера, след като официално се присъедини към казахстанския клуб Кизилжар. Новината бе обявена от ръководството на тима, което приветства опитния бранител в редиците си.

Договорът на 30-годишния Гълъбов е за предстоящия сезон в Премиер лигата на Казахстан, където се очаква той да внесе стабилност и класа в отбраната на Кизилжар.

Преди да акостира в Казахстан, Гълъбов носеше екипа на шотландския Дънди Юнайтед, но през зимата двете страни се разделиха по взаимно съгласие.

В богатата си кариера защитникът е играл още за израелските Макаби Петах Тиква, Макаби Нетаня и Бейтар Йерусалим, където натрупа ценен международен опит. С трансфера си в Кизилжар Пламен Гълъбов ще има възможност да се докаже на нова сцена и да затвърди реномето си на стабилен и всеотдаен футболист.



Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Моят

    0 0 Отговор
    Янко се скри да размишлява,кой е тоя Пламен и де е това...Кизилжар...
    Сви се замислен в другия крачол...

    22:17 29.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ