Олимпийската звезда Ша’Кари Ричардсън задържана за опасно шофиране във Флорида

Известната американска лекоатлетка и олимпийска шампионка Ша’Кари Ричардсън отново попадна в светлината на прожекторите, но този път не заради спортните си постижения. 25-годишната спринтьорка бе арестувана във Флорида, след като бе засечена да управлява автомобила си със зашеметяващите 167 км/ч по магистрала в близост до Орландо, съобщиха местните власти, цитирани от Associated Press.

Според информация от шерифския офис на окръг Ориндж, Ричардсън е демонстрирала изключително рисково поведение на пътя – преминавала е през няколко ленти, опитвайки се да изпревари останалите участници в движението. Органите на реда подчертават, че подобни действия застрашават не само живота на водача, но и на всички останали на пътя.

Ша’Кари Ричардсън е добре позната на спортната общественост като една от най-бързите жени в света. През 2024 година тя завоюва сребърен медал на 100 метра и злато с щафетата 4x100 метра по време на Летните олимпийски игри в Париж. Триумфът ѝ дойде след труден период, в който бе дисквалифицирана от Олимпиадата в Токио заради положителна проба за марихуана.

Това не е първият път, в който името на Ричардсън се свързва със скандал извън спортните терени. Миналата година тя публично се извини на своя партньор Крисчън Колман, след като бе арестувана по обвинение в домашно насилие на международното летище Сиатъл-Такома.