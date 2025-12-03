Новини
Спорт »
Бойни спортове »
Хенри Сехудо слага точка на ММА пътя си – легендата обяви второ оттегляне

Хенри Сехудо слага точка на ММА пътя си – легендата обяви второ оттегляне

3 Декември, 2025 16:18 429 0

  • хенри сехудо-
  • ufc-
  • мма-
  • оттегляне-
  • последен мач-
  • лас вегас-
  • пейтън талбот-
  • олимпийски шампион-
  • бойни спортове-
  • новини

В последния си мач той ще се изправи срещу младия и амбициозен Пейтън Талбот

Хенри Сехудо слага точка на ММА пътя си – легендата обяви второ оттегляне - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Един от най-емблематичните ММА бойци на нашето време, Хенри Сехудо, официално съобщи, че ще се сбогува с професионалната сцена след предстоящия си двубой. Американецът, който остави траен отпечатък в историята на UFC като двоен шампион в категориите „муха“ и „петел“, ще излезе за последен път в клетката тази неделя на грандиозното събитие UFC 323 в Лас Вегас.

Сехудо, който през 2008 г. стана олимпийски златен медалист по свободна борба, вече веднъж се оттегли от спорта през 2020 г. Тогава феновете му трудно приеха решението, но три години по-късно той се завърна, за да опита още веднъж силите си сред най-добрите. За съжаление, завръщането му не донесе желаните резултати – последваха три поредни загуби по точки, които сякаш предначертаха края на славната му кариера.

В последния си мач Сехудо ще се изправи срещу младия и амбициозен Пейтън Талбот – съперник, който е с 11 години по-млад и с цели 15 сантиметра по-висок. Дали опитът ще надделее над младостта, предстои да разберем.

„Това е всичко от мен. Ако Дейна Уайт не ми предложи грандиозен сблъсък с друг мексикански боец, слагам край. Постигнах всичко, за което мечтаех, още от дете. Време е да обърна нова страница и да се посветя на семейството си – вкъщи ме чакат две прекрасни деца, които искат да играят с мен“, сподели емоционално Сехудо пред медиите.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ