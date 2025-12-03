Хенри Сехудо слага точка на ММА пътя си – легендата обяви второ оттегляне

Един от най-емблематичните ММА бойци на нашето време, Хенри Сехудо, официално съобщи, че ще се сбогува с професионалната сцена след предстоящия си двубой. Американецът, който остави траен отпечатък в историята на UFC като двоен шампион в категориите „муха“ и „петел“, ще излезе за последен път в клетката тази неделя на грандиозното събитие UFC 323 в Лас Вегас.

Сехудо, който през 2008 г. стана олимпийски златен медалист по свободна борба, вече веднъж се оттегли от спорта през 2020 г. Тогава феновете му трудно приеха решението, но три години по-късно той се завърна, за да опита още веднъж силите си сред най-добрите. За съжаление, завръщането му не донесе желаните резултати – последваха три поредни загуби по точки, които сякаш предначертаха края на славната му кариера.

В последния си мач Сехудо ще се изправи срещу младия и амбициозен Пейтън Талбот – съперник, който е с 11 години по-млад и с цели 15 сантиметра по-висок. Дали опитът ще надделее над младостта, предстои да разберем.

„Това е всичко от мен. Ако Дейна Уайт не ми предложи грандиозен сблъсък с друг мексикански боец, слагам край. Постигнах всичко, за което мечтаех, още от дете. Време е да обърна нова страница и да се посветя на семейството си – вкъщи ме чакат две прекрасни деца, които искат да играят с мен“, сподели емоционално Сехудо пред медиите.