Марко Бедзеки с историческа победа за Aprilia в Гран при на Тайланд

1 Март, 2026 14:06 442 3

  •  motogp -
  • марко бедзеки-
  • чан-
  • бурирам-
  • гран при на тайланд -
  • aprilia racing

Сезонът в MotoGP започва с много емоции

Марко Бедзеки с историческа победа за Aprilia в Гран при на Тайланд - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Италианският ас в MotoGP Марко Бедзеки донесе истински фурор на пистата „Чанг“ в Бурирам, след като триумфира в Гран при на Тайланд и записа името си със златни букви в историята на Aprilia Racing.

Още от квалификациите Бедзеки демонстрира безапелационна скорост, а в неделното състезание не остави никакви шансове на конкурентите си. Той поведе колоната още от старта и не изпусна лидерството до последната обиколка, финиширайки с време 39:36.270 минути след 26 напрегнати тура.

С този успех италианецът стана първият пилот на Aprilia, който печели три поредни старта – серия, започнала още в края на миналия шампионат.

Испанецът Педро Акоста (Red Bull KTM Factory Racing), който бе най-бърз в съботната спринтова надпревара, този път остана втори, изоставайки с 5.543 секунди зад победителя.

Третото място на подиума зае неговият сънародник Раул Фернандес (Trackhouse MotoGP Team), който финишира на 9.259 секунди след Бедзеки.

Сред останалите участници шампионът в Moto2 за 2025 г. Диого Морейра (Бразилия, Pro Honda LCR) завърши 13-и, докато големият фаворит и настоящ световен шампион Марк Маркес (Ducati Lenovo Team) преживя истински кошмар – спукана задна гума го принуди да напусне надпреварата само шест обиколки преди финала.

След първия кръг на световния шампионат генералното класиране оглавява Педро Акоста с 32 точки, следван от Марко Бедзеки с 25 и Раул Фернандес с 23.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пешо Кюстендилецо

    2 2 Отговор
    Много го пилят тия мотори, това е гавра с двигатела, защо е нужно да го чупиш, карай си спокойно. Я мойто иже на 50 години не е мръднало ама бавно си го карам.

    Коментиран от #3

    14:09 01.03.2026

  • 2 Дупничанин

    2 0 Отговор
    Они тие го не ползват да идат донекъде. И верно, некои и не стигат за къде са тръгнале.

    14:17 01.03.2026

  • 3 Софийски селянин,

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пешо Кюстендилецо":

    Да ама Априлията не е Ижок,тя иска Газ!

    14:23 01.03.2026

