Марко Бедзеки с историческа победа за Aprilia в Гран при на Тайланд

Италианският ас в MotoGP Марко Бедзеки донесе истински фурор на пистата „Чанг“ в Бурирам, след като триумфира в Гран при на Тайланд и записа името си със златни букви в историята на Aprilia Racing.

Още от квалификациите Бедзеки демонстрира безапелационна скорост, а в неделното състезание не остави никакви шансове на конкурентите си. Той поведе колоната още от старта и не изпусна лидерството до последната обиколка, финиширайки с време 39:36.270 минути след 26 напрегнати тура.

С този успех италианецът стана първият пилот на Aprilia, който печели три поредни старта – серия, започнала още в края на миналия шампионат.

Испанецът Педро Акоста (Red Bull KTM Factory Racing), който бе най-бърз в съботната спринтова надпревара, този път остана втори, изоставайки с 5.543 секунди зад победителя.

Третото място на подиума зае неговият сънародник Раул Фернандес (Trackhouse MotoGP Team), който финишира на 9.259 секунди след Бедзеки.

Сред останалите участници шампионът в Moto2 за 2025 г. Диого Морейра (Бразилия, Pro Honda LCR) завърши 13-и, докато големият фаворит и настоящ световен шампион Марк Маркес (Ducati Lenovo Team) преживя истински кошмар – спукана задна гума го принуди да напусне надпреварата само шест обиколки преди финала.

След първия кръг на световния шампионат генералното класиране оглавява Педро Акоста с 32 точки, следван от Марко Бедзеки с 25 и Раул Фернандес с 23.