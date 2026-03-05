Вземете 50% отстъпка за хостинг от

СО подписа дългосрочни договори за чистота в 6 района на София

5 Март, 2026 12:03 750 5

Сметоизвозването в Зона 2 („Възраждане“, „Оборище“, „Триадица“-център) и Зона 5 („Искър“, „Кремиковци“, „Панчарево“) през следващите 5 години ще се извършва на цена от 145.72 евро на тон

Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Столичната община финализира процедурите по избор на изпълнители за две от зоните на София - Зона 2 (районите „Възраждане“, „Оборище“, централната част на „Триадица“) и Зона 5 („Искър“, „Кремиковци“ и „Панчарево“). С подписването на договорите се гарантира дългосрочна стабилност на сметосъбирането и сметоизвозването до 2031 г. Услугата ще се изпълнява при значително по-строг контрол и при цени, които защитават обществения интерес – 145.72 евро (приблизително 285 лв.) на тон за битов отпадък и 102.26 евро (около 200 лв.) на тон за едрогабаритни отпадъци.

Процесът по договаряне на новите цени премина през два етапа при пълно спазване на Закона за обществените поръчки (ЗОП):

Договор според офертата: Съгласно закона, Столичната община първоначално сключи договори с избраните изпълнители на цените, подадени в техните първоначални оферти по време на процедурата.

Незабавен анекс за намаление: Веднага след подписването на основния договор бяха сключени анекси за извършване на дейностите на по-ниски цени. Основание за това стана официално писмо от фирмата, изпратено в периода между приключването на работата на комисията и финализирането на документите за договор. В него те декларират готовност да изпълняват дейностите при по-ниски ставки от първоначално предложените.

По този начин общината гарантира, че в нито един момент не са извършвани дейности на по-високите първоначални цени, като същевременно процедурата остава юридически безупречна.

„Спазваме ангажимента си към столичани - да не подписваме дългосрочни договори на цени, които ощетяват града. Винаги сме казвали, че ще търсим начин да защитим обществения интерес и няма да позволим цената на услугата да расте без реално подобряване на качеството,“ заяви кметът на столицата Васил Терзиев.

Контекст и съдебни решения: Процедурите продължават

Столичната община информира миналата седмица, че ще изпълни в пълен обем решенията на Върховния административен съд (ВАС) по останалите процедури:

Зони 1, 4 и 6: Съдът връща процедурите на етап „класиране“ (1 и 6) или преценка за допустимост (4). Кметът ще назначи нова комисия, която да извърши действията съобразно съдебните указания.

Зона 3: ВАС потвърди решението на общината за прекратяване на процедурата. Услугата там продължава да се изпълнява успешно с общински капацитет.

Общинският капацитет като гарант за стабилност

Паралелно с новите договори, Столичната община продължава да развива и собствения си ресурс. В шест столични района - „Люлин“, „Красно село“, „Красна поляна“, „Подуяне“, „Слатина“ и „Изгрев“, почистването се извършва успешно с общински капацитет. Това стана възможно след разширяването на възможностите на общинските предприятия по време на кризисните месеци.

Подобряването на разделното събиране остава стратегически приоритет

Въпреки че системата за разделно събиране на отпадъците от опаковки е отделна от битовото сметоизвозване, тя е ключова: над 60% от съдържанието на сивите контейнери в момента са рециклируеми материали (картон, пластмаса, стъкло), които натоварват Завода за отпадъци и съкращават живота на депата.

Пилотният общински модел в „Овча купел“ и „Кремиковци“, одобрен от Столичния общински съвет на 26 февруари, предвижда:

66% увеличение на съдовете: Броят на цветните контейнери нараства от 504 на 837.

Нов тип контейнери „Ракла“: Те заменят старите „иглута“, с по-големи отвори тип „капак в капака“, улесняващи изхвърлянето на кашони от търговските обекти.

Общинско управление: Услугата ще се извършва от общинското дружество „Софекострой“. Инвестицията от 439 319 евро ще бъде възстановена в рамките на две години и половина чрез приходи от рециклируеми материали и спестени такси за депониране.

С тези стъпки Столичната община финализира прехода към по-прозрачен и справедлив модел на управление на системата за отпадъци, в който контролът е в ръцете на администрацията, а парите на гражданите се инвестират в подобряване на системата за чистота.


  • 1 Кмета е Гола Вода

    5 2 Отговор
    В час пик няма транспорт!

    12:05 05.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    6 1 Отговор
    Вълкът и Таки ще крадат яко

    Коментиран от #3

    12:06 05.03.2026

  • 3 Столичанин в повече

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    ...сефте.

    12:07 05.03.2026

  • 4 Не ви искаме

    1 0 Отговор
    Софиянците, не искаме повече селяни в София. Селяните са свикнали да правят боклук и постоянно ремонтират. Не останаха зелени площи, отново заради строителството, за селяни.

    12:39 05.03.2026

  • 5 Виждам как се увеличава

    0 0 Отговор
    броят на ламборджинетата и частните самолети

    12:40 05.03.2026

