Домашно куче нахапа две жени и дете във Великотърновско

Домашно куче е нападнало и нахапало две жени и 5-годишно дете в град Килифарево. Инцидентът е станал вчера около обяд.

По първоначална информация животното, което било вързано в двора на имот, успяло да се освободи от каишката си и нападнало внучето на собственичката. На помощ на детето се притекли две съседки, които също били нахапани.

Тримата пострадали са транспортирани до болницата във Велико Търново, където са настанени за лечение.

След намесата на властите кучето е било упоено и настанено в приют. По случая е образувано досъдебно производство, а работата по изясняване на обстоятелствата продължава.