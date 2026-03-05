Домашно куче нахапа две жени и дете във Великотърновско

Домашно куче е нападнало и нахапало две жени и 5-годишно дете в град Килифарево. Инцидентът е станал вчера около обяд.
По първоначална информация животното, което било вързано в двора на имот, успяло да се освободи от каишката си и нападнало внучето на собственичката. На помощ на детето се притекли две съседки, които също били нахапани.
Тримата пострадали са транспортирани до болницата във Велико Търново, където са настанени за лечение.
След намесата на властите кучето е било упоено и настанено в приют. По случая е образувано досъдебно производство, а работата по изясняване на обстоятелствата продължава.
1 Сила
11:59 05.03.2026
2 Дони
11:59 05.03.2026
3 Гуньо Простиа
12:00 05.03.2026
4 Коми
12:04 05.03.2026
5 ДрайвингПлежър
Държава има ли?!!!
12:05 05.03.2026
7 В самия град има елементи на агресия
12:12 05.03.2026
8 Сила
До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":ТРАЙ БЕ , ПРОВИНЦИАЛЕН Н Е Щ А С Т Н И К
12:13 05.03.2026
9 хехехе
12:14 05.03.2026
10 Анонимен
Цяла европа е намерила решението, само ние се дърпаме и викаме, че е неприложимо у нас.
12:14 05.03.2026
11 ДрайвингПлежър
До коментар #8 от "Сила":личи си че влачиш бълхарници и си от гнусарите, които си пускат помиите без каишка да о-ират навсякъде без да им чистят!
12:15 05.03.2026
12 гост
12:19 05.03.2026
13 Роза
12:21 05.03.2026
14 Абсурдистан
12:23 05.03.2026
15 Ни ща
12:25 05.03.2026
16 Сила
До коментар #11 от "ДрайвингПлежър":ТРАЙ БЕ , ЧОБАНИНО ПОТЕН ...МУАЙ ЧЕСЪН И ЛЕБ НА КЪРА
12:26 05.03.2026
17 Абе
12:30 05.03.2026