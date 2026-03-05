Новини
България »
Домашно куче нахапа две жени и дете във Великотърновско

Домашно куче нахапа две жени и дете във Великотърновско

5 Март, 2026 11:56 695 17

  • куче-
  • нахапани-
  • дете-
  • килифарево

След намесата на властите животното е било упоено и настанено в приют

Домашно куче нахапа две жени и дете във Великотърновско - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Домашно куче е нападнало и нахапало две жени и 5-годишно дете в град Килифарево. Инцидентът е станал вчера около обяд.

По първоначална информация животното, което било вързано в двора на имот, успяло да се освободи от каишката си и нападнало внучето на собственичката. На помощ на детето се притекли две съседки, които също били нахапани.

Тримата пострадали са транспортирани до болницата във Велико Търново, където са настанени за лечение.

След намесата на властите кучето е било упоено и настанено в приют. По случая е образувано досъдебно производство, а работата по изясняване на обстоятелствата продължава.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    3 1 Отговор
    "Факти " , било е куче , не върколак !!!? Каква е тази снимка , от "Ван Хелсинг" ли я взехте ....??!

    11:59 05.03.2026

  • 2 Дони

    4 2 Отговор
    това куче да не се казва нет а няху

    11:59 05.03.2026

  • 3 Гуньо Простиа

    9 5 Отговор
    Собственикът на кучето да бъде настанен в приют ! Кучето на екарисажа !

    12:00 05.03.2026

  • 4 Коми

    8 0 Отговор
    Нещо не е наред. Кучето напада дете, ДВЕ СЪСЕДКИ( похвала за тях) се притичват на помощ, НО НИЩО ЗА СОБСТВЕНИЧКАТА не се споменава.

    12:04 05.03.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    12 3 Отговор
    Продължавам да питам КОГА ЩЕ ИМА ДРАКОНОВСКИ ЗАКОНИ СРЕЩУ СОБСТВЕНИЦИТЕ НА КУЧЕТА и до кога ще търпим терора на домашните и бездомните по улиците?!!!

    Държава има ли?!!!

    Коментиран от #6, #8

    12:05 05.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 В самия град има елементи на агресия

    3 1 Отговор
    От страна на собствениците на кучета домашни любимци насъсквани срещу хора.

    12:12 05.03.2026

  • 8 Сила

    1 9 Отговор

    До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":

    ТРАЙ БЕ , ПРОВИНЦИАЛЕН Н Е Щ А С Т Н И К

    Коментиран от #11

    12:13 05.03.2026

  • 9 хехехе

    3 1 Отговор
    Само ще ви кажа,че и на мене са ми налитали глутници кучета и тълпи хора.Обаче аз съм толкова корав и силен,че тея глутници и тълпи още си спомнят юмруците и ритниците ми.На зла кучка зъл прът и на лоши хора,бой,бой,бой.Във един от коментарите пише върколак,не се плашете,а единствено и само се защитавайте смело,тея помияри,и злодеи,в действителност е проявлението -върколак,елате,ние добрите и почтени хора добре ще ви нагостиме,айдеее и никакво предаване пред опасностите,смело напред!!!!!!

    12:14 05.03.2026

  • 10 Анонимен

    4 2 Отговор
    Ей това е! Европейски стандарт на живот!
    Цяла европа е намерила решението, само ние се дърпаме и викаме, че е неприложимо у нас.

    12:14 05.03.2026

  • 11 ДрайвингПлежър

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Сила":

    личи си че влачиш бълхарници и си от гнусарите, които си пускат помиите без каишка да о-ират навсякъде без да им чистят!

    Коментиран от #16

    12:15 05.03.2026

  • 12 гост

    4 1 Отговор
    Кучето да дава отчет пред св.Петър,а собственика му пред надзирателя...иначе оправия няма..

    12:19 05.03.2026

  • 13 Роза

    2 1 Отговор
    Кучетата са като хората-има добри,но има и лоши!Лошите обикновено са гладни или насъскани от човек.Преди много години ме беше ухапало куче и знам какво е-голяма болка и ужас!Злите кучета трябва да се евтаназират,защото здравето на хората е по-важно!

    12:21 05.03.2026

  • 14 Абсурдистан

    2 1 Отговор
    Когато ограничени примати притежават кучета се случват и трагедии.

    12:23 05.03.2026

  • 15 Ни ща

    1 2 Отговор
    Аз мразя псета, ама чак смъртта не им желая. Зависи много ли ги е ухапало и как изглежда кучето. Ако е малко става. Ако е бездомно по-скоро смърт. Само в България има бездомни и Гърция. Няма никъде бездомни псета. Има в Третият свят също. Ядат ги тук там. Ни са вкусни, отврат са.

    12:25 05.03.2026

  • 16 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "ДрайвингПлежър":

    ТРАЙ БЕ , ЧОБАНИНО ПОТЕН ...МУАЙ ЧЕСЪН И ЛЕБ НА КЪРА

    12:26 05.03.2026

  • 17 Абе

    1 1 Отговор
    Ако удариш куче както доктора реват помиярите както ги изписаха на табели в Русе ,че не си събират ф-ш-ите да го съдят ,а това куче кой ще го съди

    12:30 05.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове