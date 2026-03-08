Новини
Ружа Райчева: Пеевски чака да види кои нови лица Радев ще извади и ще стреля

Ружа Райчева: Пеевски чака да види кои нови лица Радев ще извади и ще стреля

8 Март, 2026 08:51 1 670 44

  • ружа райчева-
  • делян пеевски-
  • румен радев-
  • нови лица-
  • стрелба

АПС няма да влезе в новия парламент, но има някакво сътрудничество с Румен Радев. В това включвам и ПП-ДБ, допълни журналистът.

Ружа Райчева: Пеевски чака да види кои нови лица Радев ще извади и ще стреля - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Радев и "Сияние" евентуално ще дърпат от всички, които имат анти-ГЕРБ и анти-Пеевски заявки. Има един Доган-Радев съюз, който вече е доста виден и ясен".

Това мнение изказа пред БНР журналистът от OFFNews Ружа Райчева.

Според нея на изборите коалиция "Сияние" на Николай Попов - бащата на загиналата в катастрофа Сияна, има шанс да отнеме от настоящите политически формации. Това обаче се пренебрегва от доста хора, смята тя. Николай Попов вече има опоненти, отбеляза журналистът и допълни, че той вече е нарочен за човек на ГЕРБ. По думите ѝ обаче темата със загиналите на пътя деца е достатъчна, за да призове доста хора, отблъснати от изборния процес, да гласуват.

"Това е черният лебед, който не е ясно дали ще прескочи бариерата или не, тъй като тя ще бъде по-висока".

В предаването "Политически НЕкоректно" Райчева отбеляза, че се очаква вълна в полза на "Прогресивна България" на Румен Радев.

Това, което чуваме от Радев и Иво Христов, е, че не искат да има нова сглобка - или "Прогресивна България", или олигархията, напомни тя. По думите ѝ в техния лагер се заформя настроение, че ще успеят сами да съставят правителство, което според нея е доста амбициозно.

"Това е промяна. В последния месец преди тези проучвания, когато Радев направи своята заявка, те бяха по-плахи в заявките си. Наблюдаваме предизборно втвърдяване и отричане на останалите".

Ружа Райчева подчерта, че заявките и на двете коалиции са анти-Пеевски и анти-ГЕРБ. Такива заявки имаме от повечето формации в сегашния парламент, изтъкна тя.

Според нея ИТН "потъват с кораба":

"Те извършват до края работата на това мнозинство. Те са действащите лица от името на старата власт. Докато БСП се опитват отчаяно, частично да се разграничат от нея".

ГЕРБ успяват да задържат своите избиратели, продължи коментара си тя. Според нея те не са застрашени от Радев.

"Те трябва да задържат своя електорат и да го убедят, че досегашното правителство е успех", смята тя.

По думите ѝ тактиката на ДПС-НН е по-различна:

"Там има окопаване. Основната най-тежка воля, която се налагаше в това старо правителство, беше на Пеевски. Той в момента се е оттеглил, но си подготвя редиците. Не мисля, че той е застрашен. Мисля, че чака да види кои нови лица Радев ще извади и ще стреля. Дали ще се опита да бъде по-тих, така че да избегне ударите от Радев, защото Радев също се опира на неговия образ - Радев има нужда от Пеевски като отсрещна точка, върху която да отбива удари. Може би това е новата стратегия на Пеевски да мълчи през тази предизборна кампания и да остави други да вършат неговата воля".


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 36г театро

    9 5 Отговор
    чадото на бкп метресата може и да стреля,но най-много с халосни!

    08:59 08.03.2026

  • 3 Един шофьор

    16 0 Отговор
    А по Пеевски няма ли кой да стреля?

    09:00 08.03.2026

  • 4 Кабакрадев

    3 6 Отговор
    Ние,от Карлов..ска община сме верни на новият спаси..тел....Дел.ян .....той дава мили...оните за кеша.

    09:01 08.03.2026

  • 5 12340

    3 0 Отговор
    "....Това/Николай Попов/ е черният лебед, който не е ясно дали ще прескочи бариерата или не, тъй като тя ще бъде по-висока"..."
    ...По-точно черният гарван.

    09:01 08.03.2026

  • 6 мда

    10 1 Отговор
    Тая мадама навива кожени тръби на гербаджии и я пускат по медиите да замаява публиката.

    09:02 08.03.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 1 Отговор
    ЕК Е ДАЛА 156 МИЛИОНА ЕВРО БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОНОЩИ ЗА " МАЛКИЯ БИЗНЕС" НА
    ГРАЖДАНСКИТЕ СДРУЖЕНИЯ НА ОБЩИНИТЕ
    КОНТРОЛИРАНИ ОТ ГЕРБ - ДПС НН
    .......
    ЗА ДА ПЛАТЯТ ИЗБОРИТЕ :)
    . ..
    ИМАМ КОНКРЕТНИ ПРИМЕРИ ОТ ОБЩИНИ С ИМЕНА, НОМЕРА НА ФИРМИ И ЯТАЦИ ОТ ГЕРБ ПП- НН !
    .....
    И ЗА ВСИЧКО КОЕТО КАЗВАМ СЪМ СЕ ПОДПИСАЛ В ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОКУРАТУРА !

    Коментиран от #9

    09:03 08.03.2026

  • 8 Абе

    10 0 Отговор
    Няма ли някоя заблудена ракета да падне в имението на магнитският с-и-чуг в Дубай да ни освободи от присъствието му

    09:03 08.03.2026

  • 9 Инспектор Дюдю

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОКУРАТУРА,а ?!
    ...."Алфата и омегата,първият и последният,началото и края..."
    Хубаво е,че и вярваш:))

    09:06 08.03.2026

  • 10 Севда

    4 0 Отговор
    Със сигурност ще стреля за " Родопа"-Смолян!

    09:06 08.03.2026

  • 11 БОЦ - ко

    4 3 Отговор
    Не му е чужд на българина мазохизма,
    Вече реставрира комунизма...

    09:06 08.03.2026

  • 12 Еее няма

    12 0 Отговор
    отърсване от тая фамилия. Като троскот са. А, ако Радев спечели веднага ще обърнат палачинката. Мн вредна паплач.

    Коментиран от #40

    09:07 08.03.2026

  • 13 Банан

    7 0 Отговор
    ЧЕСТИТ 8 МАРТ МИЛИ ДАМИ

    09:08 08.03.2026

  • 14 Гост

    12 1 Отговор
    Ако се чудите да, това е щерката на Райчев, топ анализатор като него...

    Коментиран от #17

    09:08 08.03.2026

  • 15 Здрасти

    3 4 Отговор
    А нима вие поне един ден не стреляхте по Пеевски? С какво ще е по-различно ако ви отговори с вашите методи?

    09:08 08.03.2026

  • 16 С дрон

    3 0 Отговор
    Шахид!

    09:11 08.03.2026

  • 17 Поне не изкривена

    6 0 Отговор

    До коментар #14 от "Гост":

    Толкова като него в лицето иначе си и тя муцун кръстена на баба ви ружа

    Коментиран от #26

    09:12 08.03.2026

  • 18 Беро

    2 0 Отговор
    С кожени масури по-лесно се правят изказвания
    в медиите!

    09:13 08.03.2026

  • 19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 0 Отговор
    БАЩА И АНДЕРЙ РАЙЧЕВ ИМА ФИРМА С ЕДИН МАФИОТ ОТ ЦИГАРЕНИЯ БИЗНЕС И ФИТОВОЛТАИЦИТЕ - ЧОВЕК НА ПАШАТА ОТ СИК
    .....
    МОГА ДА ВИ ДАМ И БИЗНЕС НОМЕРА И :)

    09:14 08.03.2026

  • 20 4567

    5 0 Отговор
    Дори и с халостни патрони да стреля, ще има хора да вярват, че ги е yбил и ще се радват на шоуто.

    09:14 08.03.2026

  • 21 Игрички

    8 4 Отговор
    Сиянието е чист герберски клонинг!
    Удариха дъното със злоупотребата с човешката мъка!
    Радев - поредната измама...
    Изборите са абсолютна лъжа!

    09:14 08.03.2026

  • 22 глоги

    2 0 Отговор
    ...допълни журналистКАТА.

    09:15 08.03.2026

  • 23 Софра

    4 3 Отговор
    Пеевски дава ифтари в съседна Турция и в страната но не се появява в нито един ИФТАР.
    Ако толкова се БОИ от гражданите та ходи с десетки охранители защо се е врекъл в политиката.
    Отдалеч нито един “ лидер” не е могъл да задържи електората си.
    Пеевски насилва кметовете които са се въвличали в КОРУПЦИЯ да му осигурят гласове.
    Но се забравя, че Пеевски и Доган са не исканите отвратени политици и в страната и в чужбина.

    09:15 08.03.2026

  • 24 Баце

    5 2 Отговор
    Радев се оказа един голям метанов балон. За какви нови лица говори тази жена, за тези дето ни натресе последните 7 години ли?
    Шарлатани и БОТАШ?
    Пеевски трябва само да седне на първия ред и не с пистолет за да стреля по тези буфосинхронисти, а с противогаз и една игла за шиене и само леко да боцне балона.
    Но когато си си взел хонорара, който е колкото две три годишни заплати на редовият българин така ще говориш и ще хвърляш опорки.

    Коментиран от #34

    09:20 08.03.2026

  • 25 Хмм

    5 1 Отговор
    да се спре най-после, днес е празник, да поздрави майка си, да ѝ купи подарък, цветя и да я заведе на ресторант, нея пеевски я интересува

    09:21 08.03.2026

  • 26 Гост

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Поне не изкривена":

    Като се понаправи е доста симпатична. Определено си става и ми е по-приятно да я гледам отколкото баща й,

    Коментиран от #33

    09:23 08.03.2026

  • 27 бай благои

    3 0 Отговор
    рушке стига сте подкрепяли комунягите преди раичев бкп а сега ти льотчика

    09:23 08.03.2026

  • 28 трясъ

    1 0 Отговор
    Тази бубка има точка на челцето и Пейеивскки ще стреля по него,сигурно.

    09:24 08.03.2026

  • 29 Дзак

    0 0 Отговор
    Да България и за нейните избиратели е от най-голямо значение външната политика, защото тя определя нивото на инфлацията и състоянието на икономиката. Борбата с корупцията е фалшива следа. Досега освен повсеместна шуробаджанащина, няма нищо доказано.

    09:25 08.03.2026

  • 30 Време разделно

    1 3 Отговор
    Сега ,Или даваме шанс на Радев или си оставаме в поробената от мафията държава,която след 30г. Няма да я има.

    09:27 08.03.2026

  • 31 ИВАН

    1 1 Отговор
    Ще се радвам някой да застане срещу мафията, и за повече държавност, но Радев прекалено много шикалкави, той не застава ясно и открито на страната на Русия, а без Русия сме загубени като държава и народ, Радев не иска излизане от НАТО, той е за европейско развитие, но точно то ни погубва.

    09:27 08.03.2026

  • 32 Кирил

    4 0 Отговор
    Няма нови лица. При Радев са все дърти номенклатури ченгета. За нови се считат техните внуци. Това да семейщини, които цял живот са на държавната баница

    09:27 08.03.2026

  • 33 Хмм

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Гост":

    прилича на майка си

    09:28 08.03.2026

  • 34 4567

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Баце":

    Да, Пеевски го чакаше на изхода от президентстването, за да го отстреля и затова Радев побърза да напусне през задния вход. Но по всичко личи, че гърмежи ще има.

    09:28 08.03.2026

  • 35 ПЕЕВСКИ

    1 1 Отговор
    Да ни освободи от присъствието си!
    Не сме длъжни да му плащаме милиони евра на месец за охрана!

    09:28 08.03.2026

  • 36 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 1 Отговор
    СЛЕД КАТО МИНИСТЪРА ЗА 1 СЕДМИЦА
    ИЗЧИСТИ МВР,
    ОТ ДРУГАТА СЕДМИЦА ПОЧВАТ АРЕСТИТЕ И ОБИСКИТЕ
    В ЛЕГИВИЩАТА НА ГЕРБ ДПС- НН
    ПО ОБЩИНИ :)
    ......
    ЩЕ БЪДЕ КАТО АПРИЛ 1876 ! :)

    09:30 08.03.2026

  • 37 СфМЛ

    4 0 Отговор
    Мама, татко и аз Ружа.....

    09:31 08.03.2026

  • 38 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 1 Отговор
    ПЕРСИЙСКИЯ ЗАЛИВ ГОРИ
    ......
    ОСВЕН ПЕЕВСКИ ДА ПОЕМЕ КЪМ ЮЖНО АФРИКАНСКАТА РИВИЕРА ???

    09:32 08.03.2026

  • 39 Франсиско

    1 1 Отговор
    Тоя "бивш ГЕРБЕР" бащата на Сияна е за откъсване на гласове.

    09:34 08.03.2026

  • 40 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Еее няма":

    Кърлежите са като любовна целувка в сравнение с комунистите !!!

    09:34 08.03.2026

  • 41 Пеевски

    2 0 Отговор
    предизвика кризата в близкия изток!

    09:35 08.03.2026

  • 42 Любопитен

    0 0 Отговор
    Сияние няма да вземе и 5000 глава общо. От кого дърпа така и не се разбира??

    09:36 08.03.2026

  • 43 Нямаме пилоти

    0 0 Отговор
    всички се натискат за парламента!

    09:36 08.03.2026

  • 44 МВР служител

    0 1 Отговор
    Пеевски заминава с качулка на главата към един унгарски затвор за да не пречи на разследването за упражняване на непозволена власт и нехайство на институциите, ружа Райчева да се моли да няма компромати срещу баща й в " хотел Берлин". Всички които са били със запис и на отчет ще дават показания. Прасето Цацаров е виновен за тази свинщина

    09:37 08.03.2026

