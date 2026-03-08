Ружа Райчева: Пеевски чака да види кои нови лица Радев ще извади и ще стреля

Радев и "Сияние" евентуално ще дърпат от всички, които имат анти-ГЕРБ и анти-Пеевски заявки. Има един Доган-Радев съюз, който вече е доста виден и ясен".
Това мнение изказа пред БНР журналистът от OFFNews Ружа Райчева.
Според нея на изборите коалиция "Сияние" на Николай Попов - бащата на загиналата в катастрофа Сияна, има шанс да отнеме от настоящите политически формации. Това обаче се пренебрегва от доста хора, смята тя. Николай Попов вече има опоненти, отбеляза журналистът и допълни, че той вече е нарочен за човек на ГЕРБ. По думите ѝ обаче темата със загиналите на пътя деца е достатъчна, за да призове доста хора, отблъснати от изборния процес, да гласуват.
"Това е черният лебед, който не е ясно дали ще прескочи бариерата или не, тъй като тя ще бъде по-висока".
В предаването "Политически НЕкоректно" Райчева отбеляза, че се очаква вълна в полза на "Прогресивна България" на Румен Радев.
Това, което чуваме от Радев и Иво Христов, е, че не искат да има нова сглобка - или "Прогресивна България", или олигархията, напомни тя. По думите ѝ в техния лагер се заформя настроение, че ще успеят сами да съставят правителство, което според нея е доста амбициозно.
"Това е промяна. В последния месец преди тези проучвания, когато Радев направи своята заявка, те бяха по-плахи в заявките си. Наблюдаваме предизборно втвърдяване и отричане на останалите".
Ружа Райчева подчерта, че заявките и на двете коалиции са анти-Пеевски и анти-ГЕРБ. Такива заявки имаме от повечето формации в сегашния парламент, изтъкна тя.
Според нея ИТН "потъват с кораба":
"Те извършват до края работата на това мнозинство. Те са действащите лица от името на старата власт. Докато БСП се опитват отчаяно, частично да се разграничат от нея".
По думите ѝ АПС няма да влезе в новия парламент, но има някакво сътрудничество с Румен Радев. В това включвам и ПП-ДБ, допълни журналистът.
ГЕРБ успяват да задържат своите избиратели, продължи коментара си тя. Според нея те не са застрашени от Радев.
"Те трябва да задържат своя електорат и да го убедят, че досегашното правителство е успех", смята тя.
По думите ѝ тактиката на ДПС-НН е по-различна:
"Там има окопаване. Основната най-тежка воля, която се налагаше в това старо правителство, беше на Пеевски. Той в момента се е оттеглил, но си подготвя редиците. Не мисля, че той е застрашен. Мисля, че чака да види кои нови лица Радев ще извади и ще стреля. Дали ще се опита да бъде по-тих, така че да избегне ударите от Радев, защото Радев също се опира на неговия образ - Радев има нужда от Пеевски като отсрещна точка, върху която да отбива удари. Може би това е новата стратегия на Пеевски да мълчи през тази предизборна кампания и да остави други да вършат неговата воля".
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 36г театро
08:59 08.03.2026
3 Един шофьор
09:00 08.03.2026
4 Кабакрадев
09:01 08.03.2026
5 12340
...По-точно черният гарван.
09:01 08.03.2026
6 мда
09:02 08.03.2026
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ГРАЖДАНСКИТЕ СДРУЖЕНИЯ НА ОБЩИНИТЕ
КОНТРОЛИРАНИ ОТ ГЕРБ - ДПС НН
.......
ЗА ДА ПЛАТЯТ ИЗБОРИТЕ :)
. ..
ИМАМ КОНКРЕТНИ ПРИМЕРИ ОТ ОБЩИНИ С ИМЕНА, НОМЕРА НА ФИРМИ И ЯТАЦИ ОТ ГЕРБ ПП- НН !
.....
И ЗА ВСИЧКО КОЕТО КАЗВАМ СЪМ СЕ ПОДПИСАЛ В ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОКУРАТУРА !
Коментиран от #9
09:03 08.03.2026
8 Абе
09:03 08.03.2026
9 Инспектор Дюдю
До коментар #7 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОКУРАТУРА,а ?!
...."Алфата и омегата,първият и последният,началото и края..."
Хубаво е,че и вярваш:))
09:06 08.03.2026
10 Севда
09:06 08.03.2026
11 БОЦ - ко
Вече реставрира комунизма...
09:06 08.03.2026
12 Еее няма
Коментиран от #40
09:07 08.03.2026
13 Банан
09:08 08.03.2026
14 Гост
Коментиран от #17
09:08 08.03.2026
15 Здрасти
09:08 08.03.2026
16 С дрон
09:11 08.03.2026
17 Поне не изкривена
До коментар #14 от "Гост":Толкова като него в лицето иначе си и тя муцун кръстена на баба ви ружа
Коментиран от #26
09:12 08.03.2026
18 Беро
в медиите!
09:13 08.03.2026
19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
МОГА ДА ВИ ДАМ И БИЗНЕС НОМЕРА И :)
09:14 08.03.2026
20 4567
09:14 08.03.2026
21 Игрички
Удариха дъното със злоупотребата с човешката мъка!
Радев - поредната измама...
Изборите са абсолютна лъжа!
09:14 08.03.2026
22 глоги
09:15 08.03.2026
23 Софра
Ако толкова се БОИ от гражданите та ходи с десетки охранители защо се е врекъл в политиката.
Отдалеч нито един “ лидер” не е могъл да задържи електората си.
Пеевски насилва кметовете които са се въвличали в КОРУПЦИЯ да му осигурят гласове.
Но се забравя, че Пеевски и Доган са не исканите отвратени политици и в страната и в чужбина.
09:15 08.03.2026
24 Баце
Шарлатани и БОТАШ?
Пеевски трябва само да седне на първия ред и не с пистолет за да стреля по тези буфосинхронисти, а с противогаз и една игла за шиене и само леко да боцне балона.
Но когато си си взел хонорара, който е колкото две три годишни заплати на редовият българин така ще говориш и ще хвърляш опорки.
Коментиран от #34
09:20 08.03.2026
25 Хмм
09:21 08.03.2026
26 Гост
До коментар #17 от "Поне не изкривена":Като се понаправи е доста симпатична. Определено си става и ми е по-приятно да я гледам отколкото баща й,
Коментиран от #33
09:23 08.03.2026
27 бай благои
09:23 08.03.2026
28 трясъ
09:24 08.03.2026
29 Дзак
09:25 08.03.2026
30 Време разделно
09:27 08.03.2026
31 ИВАН
09:27 08.03.2026
32 Кирил
09:27 08.03.2026
33 Хмм
До коментар #26 от "Гост":прилича на майка си
09:28 08.03.2026
34 4567
До коментар #24 от "Баце":Да, Пеевски го чакаше на изхода от президентстването, за да го отстреля и затова Радев побърза да напусне през задния вход. Но по всичко личи, че гърмежи ще има.
09:28 08.03.2026
35 ПЕЕВСКИ
Не сме длъжни да му плащаме милиони евра на месец за охрана!
09:28 08.03.2026
36 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ИЗЧИСТИ МВР,
ОТ ДРУГАТА СЕДМИЦА ПОЧВАТ АРЕСТИТЕ И ОБИСКИТЕ
В ЛЕГИВИЩАТА НА ГЕРБ ДПС- НН
ПО ОБЩИНИ :)
......
ЩЕ БЪДЕ КАТО АПРИЛ 1876 ! :)
09:30 08.03.2026
37 СфМЛ
09:31 08.03.2026
38 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
ОСВЕН ПЕЕВСКИ ДА ПОЕМЕ КЪМ ЮЖНО АФРИКАНСКАТА РИВИЕРА ???
09:32 08.03.2026
39 Франсиско
09:34 08.03.2026
40 АГАТ а Кристи
До коментар #12 от "Еее няма":Кърлежите са като любовна целувка в сравнение с комунистите !!!
09:34 08.03.2026
41 Пеевски
09:35 08.03.2026
42 Любопитен
09:36 08.03.2026
43 Нямаме пилоти
09:36 08.03.2026
44 МВР служител
09:37 08.03.2026