Кой е 15-годишният талант, който бележи гол след гол за Манчестър Юнайтед?

9 Март, 2026 09:38 1 080 0

  • манчестър юнайтед -
  • диамант-
  • академия-
  • англия-
  • джей джей гейбриъл

Суперталантът на „червените дяволи“ блести за юношите на тима

Кой е 15-годишният талант, който бележи гол след гол за Манчестър Юнайтед? - 1
Снимка: YouTube
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Манчестър Юнайтед може би е открил нов диамант в своята академия, съобщават медиите в Англия. Едва 15-годишният Джей Джей Гейбриъл впечатлява с изявите си за тима до 18 години и все по-често се говори, че скоро може да получи шанс и при мъжете.

Роденият в Лондон офанзивен футболист, който няма да навърши 16 години още седем месеца, играе срещу съперници с до три години по-възрастни от него в първенството за юноши до 18 години и въпреки това доминира. От началото на сезона той има 18 гола в 19 мача, плюс още два в младежкия турнир на ФА Къп.

Гейбриъл привлече вниманието още при дебюта си през април миналата година, когато на 14 години отбеляза два пъти при разгромното 13:1 срещу Лийдс Юнайтед. По-късно през сезона направи и хеттрик при 7:0 срещу Ливърпул, а от февруари насам е във впечатляваща серия – осем гола само в пет мача.

Последният му силен мач беше при победата с 5:2 над Нотингам Форест, когато отбеляза два зрелищни гола. И в двата случая той демонстрира техника, скорост и увереност.


