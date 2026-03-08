Елена Рибакина с победа над американка на Индиън Уелс

Елена Рибакина, актуалната шампионка от Australian Open и трета в световната ранглиста, си осигури място в третия кръг на престижния турнир в Индиън Уелс, Калифорния. Казахстанската звезда се изправи срещу местната надежда Хейли Ан-Баптист и след истински трилър на корта триумфира с 7:6(5), 2:6, 6:2.

Двубоят, изпълнен с обрати и напрежение, продължи 2 часа и 18 минути, като държа феновете в напрежение до последната точка.

Още в началото Рибакина успя да пробие съперничката си, но Ан-Баптист бързо върна интригата, изравнявайки резултата. Първият сет се реши в драматичен тайбрек, където Рибакина показа хладнокръвие и надделя със 7:5.

Във втората част американката показа завидна устойчивост и безапелационно изравни сетовете, оставяйки Рибакина без отговор на мощните си удари.

В решителния трети сет обаче казахстанката намери верния ритъм, наложи волята си и затвори мача с категорично 6:2.

В следващия кръг Елена Рибакина ще се изправи срещу украинката Марта Костюк, която е поставена под номер 28 в основната схема.