Горещ екшън в Перник: Президентът на Марек и Вили Вуцов влязоха в ръкопашна схватка по време на дербито с Миньор

Втора лига отново се превърна в арена на неочаквани страсти, след като регионалното дерби между Миньор (Перник) и Марек (Дупница) завърши не само с равенство 1:1, но и с истински скандал извън терена. Футболната среща, която по принцип трябваше да бъде празник за феновете, бе засенчена от бурни сцени на терасата на административната сграда на стадиона, съобщава pirinsport.com.

Свидетели разказват, че напрежението между президента на Марек – Ивайло Паргов, и известния футболен специалист Велислав Вуцов ескалирало до физическа саморазправа. Причината за конфликта се оказали поредните бурни реакции и гневни възгласи на Вуцов, който традиционно посещава домакинските мачове на Миньор, за да подкрепя сина си – Петър Вуцов. Известен с темпераментния си нрав, Вили Вуцов и този път не успя да сдържи емоциите си, което доведе до остър сблъсък с Паргов.

По думите на очевидци, след поредната словесна престрелка между двамата, ситуацията бързо излязла извън контрол и се стигнало до размяна на удари. Наложила се е намесата на охраната и други присъстващи за да се предотврати по-сериозен инцидент.

Това не е първият случай, в който Вуцов попада в центъра на подобни скандали по време на мачове на Миньор. Феновете вече са свикнали с неговите емоционални изблици, но този път напрежението премина всякакви граници и се превърна в грозна сцена, която хвърли сянка върху футболната атмосфера в Перник.

Любопитен факт е, че преди близо две десетилетия Велислав Вуцов е бил треньор на Ивайло Паргов в Марек през сезон 2004/05 – период, който в Дупница определят като неуспешен и дори го наричат „голяма грешка“ в клубната история.