Новини
Спорт »
Други спортове »
Габриела Георгиева 11-та на гръб на Европейското първенство

Габриела Георгиева 11-та на гръб на Европейското първенство

2 Декември, 2025 21:47 388 0

  • габриела георгиева -
  • гръб -
  • европейското първенство-
  • плуване-
  • дарен кирилов

Дарен Кирилов завърши 13-ти

Габриела Георгиева 11-та на гръб на Европейското първенство - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Габриела Георгиева не успя да се класира за финала в надпреварата на 200 метра гръб при жените на Европейското първенство по плуване в 25-метров басейн, което се провежда в Люблин, Полша. Българката финишира за 2:07.26 мин. и се нареди на 11-о място в подреждането на дисциплината. Георгиева беше шеста в своята полуфинална серия, която беше спечелена от британката Кейти Шанахан с 2:03.73 мин. С най-доброто време за финал се класира представителката на Франция Паулин Маю - 2:03.67 мин. Осмицата беше затворена от Ханна Росвал (Швеция) с време 2:06.33 мин.

Дарен Кирилов остана 13-и на 200 метра гръб при мъжете. В полуфиналите 18-годишният Кирилов плува за 1:52.93 мин. и се нареди шести в своята серия. Най-доброто време в нея даде французинът Меуен Томак. Той преплува дистанцията за 1:49.11 мин. С 26 стотни по-бърз от него в първия полуфинал беше ирландецът Джон Шорт, който се класира за финал с най-силен резултат.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ