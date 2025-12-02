Габриела Георгиева 11-та на гръб на Европейското първенство

Габриела Георгиева не успя да се класира за финала в надпреварата на 200 метра гръб при жените на Европейското първенство по плуване в 25-метров басейн, което се провежда в Люблин, Полша. Българката финишира за 2:07.26 мин. и се нареди на 11-о място в подреждането на дисциплината. Георгиева беше шеста в своята полуфинална серия, която беше спечелена от британката Кейти Шанахан с 2:03.73 мин. С най-доброто време за финал се класира представителката на Франция Паулин Маю - 2:03.67 мин. Осмицата беше затворена от Ханна Росвал (Швеция) с време 2:06.33 мин.

Дарен Кирилов остана 13-и на 200 метра гръб при мъжете. В полуфиналите 18-годишният Кирилов плува за 1:52.93 мин. и се нареди шести в своята серия. Най-доброто време в нея даде французинът Меуен Томак. Той преплува дистанцията за 1:49.11 мин. С 26 стотни по-бърз от него в първия полуфинал беше ирландецът Джон Шорт, който се класира за финал с най-силен резултат.