Новини
Спорт »
Световен футбол »
Трент Александър-Арнолд: При такава атмосфера сме задължени да спечелим Шампионската лига

Трент Александър-Арнолд: При такава атмосфера сме задължени да спечелим Шампионската лига

12 Март, 2026 18:34 405 0

  • реал мадрид-
  • манчестър сити-
  • федерико валверде-
  • трент александър-арнолд

Реал Мадрид натрупа преднина от три гола преди реванша с Манчестър Сити на английска земя

Трент Александър-Арнолд: При такава атмосфера сме задължени да спечелим Шампионската лига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Реал Мадрид демонстрира истинска класа и разгроми Манчестър Сити с впечатляващ резултат 3:0. Главният герой на вечерта бе Федерико Валверде, който ознаменува срещата с феноменален хеттрик и остави феновете на "белите" в екстаз.

След финалния съдийски сигнал, английският национал и защитник на Реал Мадрид – Трент Александър-Арнолд, не скри амбициите си за европейски триумф. В интервю, цитирано от авторитетния журналист Фабрицио Романо, той заяви категорично: „Нямаме право на грешка – трябва да спечелим Шампионската лига! При такава атмосфера и толкова големи очаквания, единствената ни цел е трофеят. Не ни интересува кой ще застане срещу нас – излизаме за победа!“

Реваншът между Манчестър Сити и Реал Мадрид ще се проведе идния вторник на английска земя.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове