Трент Александър-Арнолд: При такава атмосфера сме задължени да спечелим Шампионската лига

Реал Мадрид демонстрира истинска класа и разгроми Манчестър Сити с впечатляващ резултат 3:0. Главният герой на вечерта бе Федерико Валверде, който ознаменува срещата с феноменален хеттрик и остави феновете на "белите" в екстаз.

След финалния съдийски сигнал, английският национал и защитник на Реал Мадрид – Трент Александър-Арнолд, не скри амбициите си за европейски триумф. В интервю, цитирано от авторитетния журналист Фабрицио Романо, той заяви категорично: „Нямаме право на грешка – трябва да спечелим Шампионската лига! При такава атмосфера и толкова големи очаквания, единствената ни цел е трофеят. Не ни интересува кой ще застане срещу нас – излизаме за победа!“

Реваншът между Манчестър Сити и Реал Мадрид ще се проведе идния вторник на английска земя.